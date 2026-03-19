Trung Quốc và Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn và pin lithium

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 18/3, cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng Hợp tác Công nghiệp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc lần thứ năm đã diễn ra tại Bắc Kinh. Sự kiện này đánh dấu mục tiêu tăng cường hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực bao gồm bán dẫn, pin lithium, phát triển xanh và kinh tế tóc bạc giữa hai nước.

Phát biểu tại sự kiện, ông Lý Lạc Thành, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, nhận định hai nước cần duy trì hợp tác cởi mở và đối thoại bình đẳng để cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của nền công nghiệp mỗi bên, hợp tác cùng có lợi.

Ông nhấn mạnh động lực tích cực và sức chống chịu mạnh mẽ của mối quan hệ hợp tác công nghiệp giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, đồng thời làm nổi bật tính bổ sung lẫn nhau và mức độ hội nhập sâu rộng giữa hai bên.

Trung Quốc đề xuất 3 lĩnh vực tập trung cụ thể gồm: tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và các ngành mới nổi nhằm đạt được trình độ sản xuất chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực bán dẫn, pin lithium, phát triển xanh và kinh tế tóc bạc; tạo môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài, bao gồm cả các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, tiếp tục đầu tư và phát triển bền vững tại thị trường Trung Quốc.

Sau đối thoại, ông Lý Lạc Thành và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan đã ký “Biên bản Đối thoại cấp Bộ trưởng Hợp tác Công nghiệp Trung Quốc-Hàn Quốc lần thứ năm,” nhất trí tiếp tục tận dụng cơ chế Đối thoại cấp Bộ trưởng Hợp tác Công nghiệp Trung Quốc-Hàn Quốc, tăng cường trao đổi chính sách và trao đổi giữa các bộ ngành, tích cực tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các ngành công nghiệp mới nổi và tương lai, bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp trong hợp tác kinh tế và thương mại, cùng duy trì sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế của cả hai nước.

Hai bên nhất trí tổ chức Đối thoại cấp Bộ trưởng Hợp tác Công nghiệp Trung Quốc-Hàn Quốc lần thứ sáu tại Hàn Quốc vào năm 2027./.

