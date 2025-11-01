Trung Quốc và Hàn Quốc nhất trí tăng cường liên lạc chiến lược

Theo hãng tin Yonhap, ngày 1/11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và bày tỏ hy vọng tăng cường liên lạc chiến lược để cùng nhau nối lại các cuộc đàm phán với Triều Tiên.

Tổng thống Lee Jae Myung đã hoan nghênh chuyến thăm đầu tiên của ông Tập Cận Bình tới Hàn Quốc sau 11 năm để tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2025, đồng thời thể hiện hy vọng rằng cuộc gặp này sẽ đặt nền tảng cho "những kết quả hữu hình" mà người dân hai nước cùng mong muốn.

Theo ông, các cuộc trao đổi cấp cao giữa Trung Quốc và Triều Tiên gần đây đã trở nên tích cực hơn, có thể góp phần tạo điều kiện cho sự hợp tác mới với Bình Nhưỡng.

Ông Lee Jae Myung cũng hy vọng Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ tăng cường liên lạc chiến lược, tận dụng những điều kiện này để hướng tới việc nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Về kinh tế, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết hợp tác kinh tế song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã chuyển từ "cấu trúc dọc" sang "cấu trúc ngang," nhấn mạnh nhu cầu xây dựng mối quan hệ cùng có lợi.

Về phần mình, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Hàn Quốc là đối tác hợp tác không thể tách rời, đồng thời kêu gọi hai bên tăng cường liên lạc chiến lược và củng cố nền tảng tin cậy lẫn nhau.

Theo ông, hai nước nên hợp tác để xây dựng chủ nghĩa đa phương thực sự và bảo vệ hệ thống thương mại đa phương.

Ông cũng kêu gọi đẩy nhanh đàm phán giai đoạn hai của Hiệp định Thương mại Tự do Trung Quốc-Hàn Quốc, đồng thời hối thúc hai bên khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như Trí tuệ Nhân tạo (AI), dược phẩm sinh học, công nghiệp xanh và kinh tế bạc.

Trong khuôn khổ cuộc gặp này, hai bên đã ký bảy biên bản ghi nhớ, trong đó có hoán đổi tiền tệ, phản ứng chung đối với các vụ lừa đảo trực tuyến, nhằm mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trên thực tế.

Trong khi đó, tại phiên họp thứ 2 Hội nghị các nhà lãnh đạo APEC lần thứ 32, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần tăng cường hợp tác cùng có lợi, nắm bắt cơ hội mới, ứng phó thách thức mới và cùng tạo dựng một tương lai bền vững, thịnh vượng.

Theo ông, các nền kinh tế cũng nên đẩy mạnh hợp tác về công nghệ nguồn mở, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và có tính cạnh tranh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị Cấp cao APEC, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định nước này sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp chủ động nhằm giảm căng thẳng quân sự và xây dựng lòng tin với Triều Tiên để thúc đẩy hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông cho rằng đối đầu quân sự, căng thẳng và vấn đề hạt nhân đã kìm hãm ổn định và hợp tác không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà còn trên toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo đó, nhà lãnh đạo Hàn Quốc bày tỏ mong muốn “mở ra một chương mới về cùng tồn tại hòa bình và thịnh vượng chung trên Bán đảo Triều Tiên, dựa trên nguyên tắc giải quyết vấn đề thông qua đối thoại.”./.

Trung Quốc-Hàn Quốc cam kết nỗ lực duy trì thương mại đa phương Bộ trưởng Vương Nghị khẳng định, chính sách của Trung Quốc với Hàn Quốc luôn ổn định, nhất quán, hai bên tăng cường đối thoại chân thành, củng cố niềm tin, thúc đẩy hợp tác và đảm bảo lợi ích hai bên.