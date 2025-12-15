Vụ tấn công ở Australia: Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án chủ nghĩa bài Do Thái

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức, sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Guterres nhấn mạnh: “Trái tim tôi hướng về cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới trong ngày đầu tiên của Lễ Hanukkah - lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối."

Vụ việc xảy ra trên bãi biển Bondi ở Sydney. Chính quyền Sydney coi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Hai trong số các nạn nhân là sỹ quan cảnh sát. Một trong 2 tay súng đã bị tiêu diệt, trong khi đối tượng còn lại đã bị bắt giữ.

Ngày 14/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đang có mặt tại Riyadh, Saudi Arabia - nơi ông có bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Thế giới lần thứ 11 của Liên minh Các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC).

Sáng kiến UNAOC được thành lập cách đây 20 năm nhằm thúc đẩy sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa các nền văn hóa và tôn giáo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Đại diện Cấp cao của UNAOC Miguel Angel Moratinos cũng lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Hanukkah, hay còn được gọi là Chanukah, là Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái. Lễ hội này kỷ niệm việc người Do Thái giành lại quyền tự do thực hành tôn giáo của mình hơn 2.000 năm trước, trong cuộc chiến chống lại sự cai trị của người Seleucid (Hy Lạp-Syria).

Lễ kỷ niệm kéo dài 8 ngày được đánh dấu bằng việc thắp nến mỗi đêm trên một giá nến được gọi là menorah, thường được đặt ở cửa sổ hoặc lối vào bên trong nhà./.

Người khống chế đối tượng nổ súng tại Australia được ngợi ca là người hùng Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, mặc áo trắng, đã lao về phía một người đàn ông mặc áo tối màu đang cầm súng trường ở bãi đậu xe.