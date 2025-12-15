Thế giới

Châu Á-TBD

Vụ tấn công ở Australia: Tổng Thư ký Liên hợp quốc lên án chủ nghĩa bài Do Thái

Sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức.

Lê Hoàng
Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)
Lực lượng ứng phó khẩn cấp bang New South Wales làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ xả súng ở thành phố Sydney, Australia ngày 14/12/2025. (Nguồn: Anadolu Agency/TTXVN)

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án chủ nghĩa bài Do Thái dưới mọi hình thức, sau khi xảy ra vụ tấn công ngày 14/12 nhằm vào sự kiện của cộng đồng người Do Thái tại Sydney (Australia) khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và gần 30 người bị thương.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Guterres nhấn mạnh: “Trái tim tôi hướng về cộng đồng người Do Thái trên toàn thế giới trong ngày đầu tiên của Lễ Hanukkah - lễ hội tôn vinh phép màu của hòa bình và ánh sáng chiến thắng bóng tối."

Vụ việc xảy ra trên bãi biển Bondi ở Sydney. Chính quyền Sydney coi đây là một cuộc tấn công khủng bố. Hai trong số các nạn nhân là sỹ quan cảnh sát. Một trong 2 tay súng đã bị tiêu diệt, trong khi đối tượng còn lại đã bị bắt giữ.

Ngày 14/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc đang có mặt tại Riyadh, Saudi Arabia - nơi ông có bài phát biểu khai mạc Diễn đàn Thế giới lần thứ 11 của Liên minh Các nền văn minh Liên hợp quốc (UNAOC).

Sáng kiến UNAOC được thành lập cách đây 20 năm nhằm thúc đẩy sự tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau giữa các nền văn hóa và tôn giáo.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Đại diện Cấp cao của UNAOC Miguel Angel Moratinos cũng lên án vụ tấn công, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm hồi phục.

Hanukkah, hay còn được gọi là Chanukah, là Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái. Lễ hội này kỷ niệm việc người Do Thái giành lại quyền tự do thực hành tôn giáo của mình hơn 2.000 năm trước, trong cuộc chiến chống lại sự cai trị của người Seleucid (Hy Lạp-Syria).

Lễ kỷ niệm kéo dài 8 ngày được đánh dấu bằng việc thắp nến mỗi đêm trên một giá nến được gọi là menorah, thường được đặt ở cửa sổ hoặc lối vào bên trong nhà./.

(TTXVN/Vietnam+)
#người Do Thái #xả súng Australia
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.