Australia: Tạm giữ đối tượng liên quan vụ xả súng tại Sydney

Các nguồn tin địa phương cho biết ít nhất ba người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra trong lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi ở thành phố Sydney.

Nguyễn Hằng
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công ở Tây Nam thành phố Sydney (Australia) hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường một vụ tấn công ở Tây Nam thành phố Sydney (Australia) hồi năm ngoái. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 14/12, cảnh sát Australia cho biết hai người đã bị tạm giữ sau các báo cáo có tiếng súng nổ tại bãi biển Bondi ở Sydney, đồng thời khuyến cáo người dân nên tránh xa khu vực này.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương nói rằng ít nhất ba người đã thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ xả súng xảy ra trong lễ kỷ niệm Hanukkah tại bãi biển Bondi.

Khoảng 2.000 người đã phải sơ tán trong hoảng loạn, nhiều người tìm nơi trú ẩn để đảm bảo an toàn. Những đối tượng có vũ trang đã nổ súng vào sáng cùng ngày khi sự kiện Hanukkah đang diễn ra tại bãi biển nổi tiếng này. Các nhân chứng mô tả cảnh hỗn loạn khi người tham dự bỏ chạy tán loạn.

Đài Sky News đưa tin khoảng 2.000 thành viên cộng đồng Do Thái đã tụ tập tham dự sự kiện. Khi một lãnh đạo cộng đồng đang phát biểu, tiếng súng vang lên khiến đám đông hoảng loạn tháo chạy. Lãnh đạo phe đối lập Kelly Sloane trước đó dự kiến sẽ phát biểu tại sự kiện này.

Theo truyền thông Australia, hai đối tượng xả súng đã bị cảnh sát vô hiệu hoá, trong đó một đối tượng dường như đã thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)
