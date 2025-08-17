Australia: Nổ súng trong quán rượu ở Sydney, 1 người thiệt mạng

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một người đàn ông đã thiệt mạng và một người bị thương trong vụ nổ súng gần một quán rượu ở khu vực nội thành phía Tây thành phố Sydney, bang New South Wales, Australia vào tối 17/8 (giờ địa phương).

Cảnh sát địa phương cho biết đã nhận được tin báo về vụ nổ súng tại khách sạn Harold Park, thuộc khu vực nội thành phía Tây thành phố Sydney vào khoảng 18h40 (giờ địa phương, tức 14h40 theo giờ Việt Nam) sau khi nhận được tin báo về một vụ nổ súng.

Tại hiện trường, hai người đàn ông bị thương do trúng nhiều phát đạn. Những đối tượng gây án đã bỏ trốn bằng xe ôtô trước khi cảnh sát có mặt.

Dù được nhân viên y tế cấp cứu tại hiện trường, 1 nạn nhân đã tử vong. Người còn lại được đưa đến bệnh viện, đang trong tình trạng nguy kịch.

Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy từ 6 đến 12 tiếng súng nổ tại khu vực xảy ra vụ việc. Một người dân địa phương cho biết bà đã thấy một trong hai người đàn ông bị bắn ít nhất sáu phát.

Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường để phục vụ điều tra./.

Khống chế một thiếu niên mang súng lên máy bay tại Australia Một thiếu niên 17 tuổi mang súng và đạn lên máy bay tại sân bay Avalon, Australia, nhưng đã bị hành khách và phi công khống chế trước khi cảnh sát bắt giữ.