LHQ phản đối Hàn Quốc tiếp quản quyền quản lý khu phi quân sự liên Triều

Ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã lên tiếng phản đối dự luật nhằm trao cho Chính phủ Hàn Quốc quyền kiểm soát việc tiếp cận Khu phi quân sự (DMZ) cho các mục đích phi quân sự, đồng thời khẳng định UNC là "cơ quan quản lý" khu vực vùng đệm quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tuyên bố của UNC được đưa ra trong bối cảnh diễn ra tranh luận sôi nổi về dự luật do các nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền tại Hàn Quốc đề xuất hồi đầu năm.

Dự luật kêu gọi trao cho Seoul thẩm quyền điều tiết việc tiếp cận DMZ cho các mục đích phi quân sự, như một phần trong nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng hòa bình vùng đệm quân sự này.

Tuyên bố nêu rõ: "Từ năm 1953, UNC đã là cơ quan quản lý thành công DMZ, có vai trò mang tính thiết yếu trong việc duy trì ổn định, đặc biệt trong những giai đoạn gia tăng căng thẳng liên Triều."

UNC viện dẫn Điều 1 của Hiệp định đình chiến, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Tư lệnh UNC, đồng thời là Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc, cũng như thẩm quyền trao quyền kiểm soát việc tiếp cận cho Ủy ban đình chiến quân sự của UNC.

UNC cũng dẫn lại nội dung cụ thể của hiệp định: "Công tác quản lý dân sự và cứu trợ tại phần DMZ nằm phía Nam Đường ranh giới quân sự sẽ thuộc trách nhiệm của Tư lệnh UNC. Không một cá nhân nào, quân sự hay dân sự, được phép vào Khu phi quân sự, trừ những người liên quan đến việc tiến hành quản lý dân sự và cứu trợ, hoặc những người được Ủy ban đình chiến quân sự cho phép cụ thể."

Tuy nhiên, UNC cũng thừa nhận quân đội Hàn Quốc đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các "nhiệm vụ quan trọng" cần thiết cho công tác quản lý DMZ.

Bộ Tư lệnh tái khẳng định cam kết "duy trì Hiệp định đình chiến và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, với hy vọng lạc quan rằng một hiệp ước hòa bình vĩnh viễn có thể đạt được."

Trong khi Bộ Thống nhất Hàn Quốc ủng hộ dự luật mới với lý do vấn đề liên quan đến "chủ quyền lãnh thổ" thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cho rằng Hiệp định đình chiến vẫn là "khung pháp lý ràng buộc" cho việc tiếp cận vùng đệm phi quân sự./.

