Vụ tấn công ở Australia: Lan tràn clip giả bằng AI về người hùng trong thảm kịch

Sau vụ xả súng kinh hoàng tại bãi biển Bondi, cả thế giới đã xúc động trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông dũng cảm lao tới giật khẩu súng khỏi tay một trong những kẻ tấn công, cứu sống nhiều người.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng toàn cầu.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, "người hùng" này đã được xác định là một nhân vật hư cấu với cái tên Edward Crabtre - một chuyên gia công nghệ thông tin 43 tuổi.

Trang web mang tên TheDaily (không liên quan gì đến The Daily Aus) thậm chí còn đăng "bài phỏng vấn" với Crabtree, trích dẫn những câu nói đầy kịch tính như thể anh là người thật.

Crabtree nói: "Tôi không suy nghĩ gì cả. Tôi chỉ hành động thôi... Tôi thấy mọi người chạy tán loạn, tôi nghe thấy tiếng súng và tôi thấy hắn ta đang nạp đạn. Tôi biết nếu không ai làm gì đó ngay lúc đó, sẽ có thêm nhiều người chết."

Câu chuyện nhanh chóng được lan truyền khắp thế giới và mọi người trên toàn cầu đều hết lời ca ngợi Crabtree.

Tuy nhiên, Edward Crabtree không hề tồn tại và dường như cả phóng viên viết bài báo đó cũng không có thật. Dù thu hút độc giả từ khắp nơi trên thế giới, tờ The Daily cũng không hề tồn tại trước khi vụ thảm sát ở Bondi xảy ra. Toàn bộ trang web, bao gồm cả bài báo, dường như được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bài báo có vẻ ngoài của một tin tức chính thống, nhưng thực tế lại có những lỗi rất nghiêm trọng. Ví dụ, Thủ tướng Anthony Albanese được đưa tin là đã đến thăm Crabtree trong bệnh viện "vào sáng Chủ nhật," vài giờ trước khi vụ xả súng xảy ra. Trang web đăng liên kết của các bài viết khác nhưng thực tế là các bài viết đó không hoạt động.

Theo who.is - một công cụ tra cứu tên miền công cộng cho thấy khi nào địa chỉ trang web được đăng ký, thay đổi và hết hạn - thedailyaus.world được đăng ký vào ngày 14/12, cùng ngày xảy ra vụ tấn công.

Đáng lo ngại hơn, chatbot AI Grok (trên nền tảng X) đã dẫn bài viết giả này và khẳng định Crabtree là người hùng Bondi. Ngay cả khi được cung cấp tên thật, chatbot vẫn khăng khăng bảo vệ thông tin sai lệch. Khi Grok được cho biết tên của người hùng thật sự là Ahmed el Ahmed, hệ thống đã sửa lại và khẳng định tên thật là Crabtree. Sau đó, Grok đổ lỗi cho sai sót này là do "lỗi báo cáo hoặc một trò đùa liên quan đến nhân vật hư cấu."

Trên thực tế, người hùng thực sự là Ahmed đã giật được khẩu súng săn từ tay một trong những kẻ nổ súng trước khi chính anh bị bắn. Anh đang hồi phục trong bệnh viện. Ahmed cho biết anh không hối hận về những gì mình đã làm. Nếu quay lại thời điểm đó, anh vẫn sẽ hành động như vậy./.

Người khống chế đối tượng nổ súng tại Australia được ngợi ca là người hùng Ahmed al Ahmed, 43 tuổi, chủ một cửa hàng trái cây, mặc áo trắng, đã lao về phía một người đàn ông mặc áo tối màu đang cầm súng trường ở bãi đậu xe.