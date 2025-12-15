Phát hiện manh mối giúp làm chậm tiến triển bệnh tiểu đường tuýp 1

Các nhà nghiên cứu tại Viện Tiểu đường, Đại học Florida (Mỹ) vừa xác định được dấu hiệu sinh học sớm báo hiệu sự phát triển của bệnh tiểu đường tuýp 1.

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Tiểu đường (Diabetes), các nhà khoa học đã nhận thấy những nhóm nhỏ nhất của tế bào beta sản xuất insulin, cũng như các tế bào rải rác trong tuyến tụy, là những tế bào đầu tiên bị hệ miễn dịch tấn công, thậm chí trước khi người bệnh xuất hiện triệu chứng.

Sự mất mát này báo hiệu giai đoạn tiếp theo, khi hệ miễn dịch bắt đầu phá hủy các tổ hợp tế bào lớn hơn, được gọi là tiểu đảo tụy Langerhans, chịu trách nhiệm sản xuất phần lớn insulin trong cơ thể và giúp ổn định đường huyết.

Nhà nghiên cứu Clive H. Wasserfall, tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng việc các tế bào nhỏ bị tổn thương trước tiên là phát hiện bất ngờ, đồng thời gợi mở khả năng bảo vệ các tiểu đảo lớn còn lại để làm chậm hoặc ngăn chặn tiến triển bệnh.

Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật hình ảnh tiên tiến và phân tích máy tính trên mẫu mô tụy từ mạng lưới nPOD - kho lưu trữ mô tụy lớn nhất phục vụ nghiên cứu tiểu đường tuýp 1. Kết quả cho thấy các tiểu đảo nhỏ biến mất sớm, trong khi các tiểu đảo lớn vẫn còn nguyên vẹn ở giai đoạn đầu bệnh.

Sự khác biệt về kích thước tiểu đảo tụy cũng giúp giải thích tại sao bệnh tiến triển nhanh ở trẻ em, trong khi người lớn có thể duy trì một phần chức năng insulin trong nhiều năm.

Nghiên cứu mở ra cơ hội phát hiện sớm bệnh tiểu đường tuýp 1 và triển khai các biện pháp can thiệp kịp thời để làm chậm tiến triển bệnh./.

