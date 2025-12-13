Giáo sư Trần Hồng Thái nhận danh hiệu Tiến sỹ Danh dự Đại học Năng lượng Moskva

Ngày 12/12, trong không khí trang trọng tại Hội trường lớn của Đại học Năng lượng Moskva (MPEI), cộng đồng giáo sư, nhà khoa học và các đại biểu hai nước Việt Nam và Liên Bang Nga đã cùng chứng kiến khoảnh khắc Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), được trao danh hiệu Tiến sỹ Danh dự, phần thưởng học thuật cao quý dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật đối với sự phát triển khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng.



Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, tại buổi lễ, Hiệu trưởng N. Rogalev đã thực hiện nghi thức trao áo choàng, Bằng Tiến sĩ Danh dự và khẳng định sự trân trọng của cộng đồng học thuật Nga đối với nhà khoa học Việt Nam trưởng thành từ chính ngôi trường này.

Tại không gian truyền thống “Các Tiến sỹ danh dự của MPEI”, trường đã chính thức đưa chân dung Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái lên “bảng vàng” các học giả được vinh danh.



Phát biểu cảm ơn tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái bày tỏ sự xúc động khi được trở lại MPEI, nơi ông từng học tập và được hun đúc nền tảng tri thức, phong cách tư duy và tác phong khoa học nghiêm túc để sau này tiếp tục cống hiến cho khoa học Việt Nam, chúc mừng những thành tựu học thuật nổi bật mà MPEI đã đạt được trong những năm gần đây, bao gồm sự phát triển mạnh mẽ các trung tâm nghiên cứu về năng lượng, điện hạt nhân, hệ thống điện và tự động hóa; đồng thời nhấn mạnh bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhu cầu năng lượng tăng nhanh, chuyển dịch mạnh sang năng lượng xanh và chuẩn bị dài hạn cho chương trình điện hạt nhân, những lĩnh vực mà VAST đóng vai trò nòng cốt về nghiên cứu, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực.



Trên cương vị là lãnh đạo Viện Hàn lâm và cũng là cựu sinh viên MPEI, Phó Chủ tịch thường trực VAST khẳng định sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác đào tạo sau đại học, nghiên cứu liên ngành và chuyển giao công nghệ, đưa hợp tác Việt Nam - Nga trong lĩnh vực năng lượng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.



Sự kiện trao danh hiệu Tiến sỹ Danh dự cho Giáo sư, Tiến sỹ Trần Hồng Thái là minh chứng sống động cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong suốt nhiều thập kỷ, là sự ghi nhận đối với quan hệ truyền thống giữa hai nền khoa học.

Đồng thời, đây cũng là dấu ấn mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa VAST và MPEI trong các lĩnh vực năng lượng, điện hạt nhân, công nghệ cao và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần củng cố nền tảng khoa học công nghệ cho chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam.



Thành lập năm 1930, MPEI là đại học nghiên cứu quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng, điện lực và điện hạt nhân; là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt cho hệ thống điện quốc gia Nga và là đối tác chiến lược của Tập đoàn Rosatom.

Trong hơn 7 thập kỷ hợp tác với Việt Nam, MPEI đã đào tạo hàng trăm kỹ sư, chuyên gia năng lượng - những người sau này giữ trọng trách quan trọng tại các viện nghiên cứu, doanh nghiệp và cơ quan quản lý của Việt Nam./.

