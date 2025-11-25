Trung Quốc thực hiện thành công vụ phóng khẩn cấp tàu Thần Châu-22

Vào lúc 12h11 trưa 25/11 theo giờ Bắc Kinh, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ Thần Châu-22 (Shenzhou-22), hoàn thành vụ phóng khẩn cấp đầu tiên trong chương trình không gian có người lái của nước này.



Khoảng 10 phút sau khi tên lửa đẩy Trường Chinh-2F Y22 rời bệ phóng từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc, tàu vũ trụ đã tách khỏi tên lửa đẩy và đi vào quỹ đạo được chỉ định. Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc tuyên bố vụ phóng đã thành công.



Tàu Thần Châu-22 không có phi hành đoàn mà chỉ chở theo hàng hóa gồm thực phẩm không gian, vật tư y tế, trái cây tươi, rau củ, cũng như các thiết bị để xử lý cửa sổ bị nứt trên tàu Thần Châu-20.

Thần Châu-22 sẽ tự động thực hiện quá trình tìm kiếm và ghép nối nhanh với tổ hợp trên Trạm Thiên Cung của Trung Quốc. Sau đó, tàu vũ trụ này sẽ đưa 3 phi hành gia của tàu Thần Châu-21 đang ở trên quỹ đạo quay về Trái Đất.



Vụ phóng mới nhất này nằm trong hoạt động phóng khẩn cấp tàu vũ trụ kéo dài 16 ngày kể từ thời điểm lên kế hoạch tiến hành để đưa 3 phi hành gia của sứ mệnh Thần Châu-21 trở về Trái Đất.

Các phi hành gia này trước đó đã nhường tàu vũ trụ cho 3 phi hành gia khác của sứ mệnh Thần Châu-20 trở về Trái Đất sau thời gian dài (kể từ ngày 24/4) họ phải ở lại trên trạm Thiên Cung do gặp sự cố./.

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-21 Tên lửa đẩy Trường Chinh-2F mang theo tàu vũ trụ Thần Châu-21, đã phóng đi lúc 23 giờ 44 ngày 31/10 (giờ Bắc Kinh) từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc Trung Quốc.