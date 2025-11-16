Phát hiện mạng nhện lớn nhất thế giới trong hang động châu Âu

Một phát hiện khoa học gây chú ý vừa được ghi nhận tại khu vực biên giới giữa Albania và Hy Lạp, nơi các nhà nghiên cứu chứng kiến mạng nhện lớn nhất từng được quan sát trong tự nhiên.

Tấm mạng nhện khổng lồ, rộng tới 100m2 và là nơi sinh sống của hơn 110.000 con, đã mở ra nhiều giả thuyết mới về khả năng thích nghi cũng như hành vi xã hội của các loài nhện, vốn từ lâu được xem là những sinh vật săn mồi đơn độc.

Theo các nhà khoa học, tấm mạng nhện khổng lồ này là sản phẩm của loài nhện nhà lớn Tegenaria domestica, vốn phổ biến ở châu Âu và thường sinh sống ở những nơi có con người.

Điều đáng kinh ngạc là tại hang động đặc biệt này lại có tới 70.000 cá thể thuộc loài nhện vốn quen với lối sống riêng lẻ và mỗi con chỉ cách nhau vài mm mà không hề tấn công đồng loại.

Bên cạnh đó còn có gần 40.000 con Prinerigone vagans - một loài nhện khác - cũng sống chung trên tấm mạng nhện này. Việc có số lượng lớn các cá thể của hai loài nhện khác nhau cùng sống chung hòa thuận với nhau được giới nghiên cứu đánh giá là hiện tượng chưa từng có.

Lời giải thích hợp lý nhất nằm ở nguồn thức ăn phong phú hiếm thấy trong môi trường hang động. Mạng nhện được giăng ngay cạnh một con suối sunfua, nơi có vi khuẩn phát triển mạnh nhờ quá trình oxy hóa hydro sunfua.

Lớp vi khuẩn này nuôi dưỡng ấu trùng muỗi và khi muỗi trưởng thành bay lên khỏi mặt nước, chúng trở thành nguồn mồi liên tục cho nhện.

Dòng năng lượng dồi dào từ hệ sinh thái vi khuẩn-muỗi-nhện đã tạo nên môi trường lý tưởng, giúp giảm hoàn toàn cạnh tranh và duy trì sự chung sống hòa bình giữa hai loài nhện.

Tham gia chính vào nghiên cứu là nhóm chuyên gia từ Đại học Tự do Brussels (ULB) do Giáo sư Jean-François Flot dẫn dắt. Kết quả giải trình tự ADN cho thấy quần thể nhện Tegenaria domestica ở hang Sunfua đã có sự phân tách di truyền đáng kể so với các cá thể sống bên ngoài, nhiều khả năng là hậu quả của quá trình cô lập kéo dài hàng nghìn năm.

Bên cạnh đó, hệ vi sinh vật của những cá thể trong hang cũng nghèo hơn rõ rệt so với loài cùng họ sống cách đó chỉ một cây số, phản ánh sự thích nghi đặc thù với môi trường giàu khí sunfua và nghèo năng lượng thông thường của hang động.

Phát hiện về mạng nhện lớn nhất thế giới không chỉ mở rộng hiểu biết về hành vi phức tạp của loài nhện mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn hang Sunfua.

Đây là địa điểm duy nhất được biết đến trên hành tinh sở hữu hệ thống mạng nhện tập thể đa loài với quy mô vượt trội và cấu trúc sinh thái độc nhất.

Các nhà khoa học cho rằng việc bảo vệ khu vực này là rất cần thiết để tiếp tục nghiên cứu những bí ẩn về tiến hóa, thích nghi và sự đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái cực đoan mà tự nhiên còn lưu giữ./.

