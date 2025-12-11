Gần 100 nhà khoa học quốc tế dự hội thảo về chẩn đoán phân tử tại Việt Nam

Ngày 11/12, tại phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) tổ chức Hội thảo quốc tế về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh.

Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự hội thảo.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã trình bày kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, thảo luận về các xu hướng mới và những thách thức thực tiễn trong lĩnh vực chẩn đoán phân tử.

Hội thảo cũng là cơ hội để các đại biểu thúc đẩy hợp tác quốc tế, duy trì các mạng lưới khoa học hiện có, đồng thời mở ra những hướng hợp tác mới giữa các nhóm nghiên cứu trên toàn thế giới.

Hội thảo bao gồm gần 80 bài báo cáo tại phiên toàn thể, các phiên song song và các phiên poster, tập trung vào những lĩnh vực đang dẫn dắt xu hướng nghiên cứu hiện nay như: Chẩn đoán tại chỗ; dấu ấn dự đoán, nhằm dự đoán khả năng đáp ứng của cá nhân đối với liệu pháp điều trị, việc xây dựng các công cụ và nền tảng mới để phát hiện và chẩn đoán nhanh ở cấp độ phân tử.

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Bà Võ Cao Thị Mộng Hoài, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, cho rằng hội thảo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong bối cảnh chẩn đoán phân tử đang phát triển mạnh mẽ và tạo tác động sâu rộng đến y học, nông nghiệp, công nghệ gen và kiểm soát dịch bệnh. Đây là diễn đàn khoa học đa ngành, nơi các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu, thảo luận các xu hướng mới, nhận diện thách thức và đề xuất những giải pháp mang tính đổi mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực chẩn đoán phân tử trên phạm vi toàn cầu.

Sự hiện diện của các giáo sư và các nhà khoa học từ những trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu thế giới một lần nữa khẳng định tầm vóc học thuật của hội thảo, thể hiện sự ghi nhận đối với nỗ lực và vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc kết nối cộng đồng khoa học quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ tin tưởng, hội thảo tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, thúc đẩy các hướng nghiên cứu mới trong chẩn đoán phân tử, tạo thêm nhiều cơ hội ứng dụng thiết thực phục vụ đời sống, y tế, nông nghiệp và phát triển bền vững.

Hội thảo đóng vai trò như cầu nối quan trọng giúp tăng cường hợp tác đa ngành, thúc đẩy trao đổi tri thức và khuyến khích sự phát triển của cộng đồng nghiên cứu trẻ. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho cam kết của chương trình Gặp gỡ Việt Nam trong việc kiến tạo môi trường để khoa học quốc tế và khoa học Việt Nam cùng phát triển bền vững.

Giaos sư Benjamin Pinsky, Trường Y khoa, Đại học Stanford, Hoa Kỳ, trình bày tại Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Tại hội thảo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu giới thiệu nhiều ứng dụng chẩn đoán trong vi sinh và bệnh học, cung cấp cho người tham dự góc nhìn sâu sắc về một lĩnh vực đang mở rộng nhanh chóng và có khả năng định hình tương lai của y học chính xác.

Đặc biệt, các nhà khoa học cũng báo cáo, giới thiệu những nghiên cứu thể hiện sự đa dạng trong ứng dụng của chẩn đoán phân tử, trải rộng từ phát hiện bệnh người, bệnh truyền nhiễm, phân tích vi sinh đến quản lý bệnh cây trồng.

Nhiều báo cáo quan trọng và có giá trị ứng dụng cao được trình bày tại hội thảo như: Dấu ấn chuyển hóa của vật chủ trong chẩn đoán các bệnh truyền nhiễm; Hiểu về tính nhạy cảm với bệnh lao ở vật chủ; Phép thử phát hiện đồng nhất liên kết với enzyme FnCas9: những tiến bộ trong chẩn đoán phân tử, đặc trưng hóa và các chiến lược quản lý mới đối với các tác nhân gây bệnh lây truyền qua ghép trên cây có múi; Di truyền học và hệ gen của các nấm ký sinh trên nấm gây bệnh cây trồng: Những cách tiếp cận mới để khám phá toàn bộ tiềm năng kiểm soát sinh học của chúng.../.

Chủ tịch QH: Việt Nam muốn cùng các nhà khoa học thế giới đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu Chủ tịch QH nhấn mạnh Việt Nam cam kết xây dựng môi trường pháp lý minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi để các mô hình đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, an toàn, góp phần phát triển thế giới.