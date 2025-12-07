Iran: Những bằng chứng khảo cổ hé lộ về ngôi làng cổ 7.000 năm tuổi

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, các nhà khảo cổ Iran vừa phát hiện dấu tích một ngôi làng tiền sử niên đại khoảng 7.000 năm dưới lớp kiến trúc của thành phố lịch sử Dehdasht, hé lộ những dữ liệu mới về thời kỳ Đá mới và quá trình hình thành đô thị sớm tại khu vực Tây Nam của Iran.



Ông Zabihollah Masoudinia, trưởng nhóm khai quật, cho biết bằng chứng khảo cổ cho thấy một làng cổ thuộc thiên niên kỷ thứ 5-6 trước Công nguyên đã tồn tại ngay dưới trung tâm thành phố lịch sử thời trung đại Beladshapur, thuộc thành phố Dehdasht ngày nay.

Theo ông Masoudinia, đây là đợt nghiên cứu khảo cổ đầu tiên từng được triển khai tại Dehdasht. Sau khi dỡ bỏ các lớp kiến trúc thời trung đại và Hồi giáo muộn, các nhà khảo cổ phát hiện những lớp văn hóa tiền sử với gốm, vật liệu sinh hoạt và dấu vết kiến trúc sơ khai, có niên đại khoảng 5.000 năm trước Công nguyên.



Một phát hiện đáng chú ý là những viên đá được nung nóng, cho thấy người tiền sử đã sử dụng kỹ thuật đặt đá nóng vào vật chứa để làm ấm nước hoặc sữa - một công nghệ gia nhiệt đặc trưng của thời kỳ Đá mới.



Ông Masoudinia cho biết ảnh chụp từ trên không năm 1956 từng ghi nhận một gò khảo cổ gần khách sạn lữ hành cổ Dehdasht, song quá trình đô thị hóa về sau đã làm biến dạng địa hình. Tuy vậy, đợt khai quật hiện nay đã giúp phục dựng phần nào quy mô và bố cục của địa điểm tiền sử này. Nhiều tuyến phố, ngôi nhà và con hẻm hiện đại được xác định xây dựng ngay trên nền của gò cổ.



Nhóm khảo cổ cũng tìm thấy tàn tích của hệ thống qanat - công nghệ dẫn nước ngầm truyền thống của Iran - tại khu vực phía Bắc thành phố, góp phần làm sáng tỏ quá trình cư trú lâu dài và liên tục của cộng đồng nơi đây qua nhiều thời kỳ.



Các nhà nghiên cứu nhận định phát hiện này có ý nghĩa lớn trong việc tái dựng lịch sử khu vực Dehdasht, vốn nằm trên tuyến giao thương cổ nối cao nguyên Iran với vịnh Ba Tư, giúp mở rộng hiểu biết về các xã hội nông nghiệp sơ khai tại Trung Đông./.

