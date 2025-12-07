Iran phô diễn tên lửa tầm xa vượt 1.375km, thách thức mọi sức ép hạn chế

Iran tuyên bố tên lửa mới thử nghiệm trong tập trận có tầm bắn vượt chiều dài Vịnh Persia và được dẫn hướng sau khi phóng, khẳng định năng lực răn đe bất chấp yêu cầu Mỹ giới hạn dưới 500km.

Truyền hình nhà nước Iran ngày 6/12 dẫn lời Chuẩn đô đốc Alireza Tangsiri, Tư lệnh Hải quân Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), cho biết tên lửa mới được thử nghiệm trong cuộc tập trận hải quân tuần này có tầm bắn “vượt quá chiều dài 1.375km của Vịnh Persia (Vịnh Ba Tư),” song không nêu con số chính xác.

Ông Tangsiri nói tên lửa do Hải quân IRGC chế tạo hoàn toàn trong nước và “có khả năng dẫn hướng sau khi phóng.”

Tuyên bố được đưa ra trong giai đoạn hai của cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 5/12, với nội dung bắn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình xuống các mục tiêu ở biển Oman, cùng với hoạt động của máy bay không người lái và diễn tập phòng không quanh eo biển Hormuz và các đảo phía Nam của Iran./.