Việt Nam-Campuchia tăng cường hợp tác trong công tác Mặt trận

Chiều 23/3, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp bà Men Sam An, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia.

Tổng Bí thư đánh giá cao chuyến thăm của bà Men Sam An, chúc mừng cơ quan Mặt trận hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2031; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hữu nghị với Campuchia, ủng hộ Campuchia phát triển hòa bình, ổn định.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng tới Quốc vương Norodom Sihamoni, Hoàng Thái Hậu Norodom Monineath Sihanouk, Chủ tịch CPP Hun Sen, Thủ tướng Hun Manet, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và nhân dân Campuchia nhân dịp năm mới Chol Chnam Thmey sắp tới./.