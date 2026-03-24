Chính trị

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng các lãnh đạo cấp cao của Triều Tiên

Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng nhân dịp đồng chí Kim Jong Un tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (thứ 4, trái) tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội tại Bình Nhưỡng, ngày 22/3/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhân dịp kỳ họp thứ nhất Hội nghị Nhân dân Tối cao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên khóa XV tiếp tục bầu đồng chí Kim Jong Un giữ chức Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, ngày 23/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện chúc mừng.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng đồng chí Pak Thae Song tiếp tục được bầu lại làm Thủ tướng Nội các Triều Tiên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng đồng chí Jo Yong Won được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân tối cao kiêm Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến đồng chí Choe Son Hui nhân dịp đồng chí được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lãnh đạo Triều Tiên #Kim Jong Un #Điện mừng Triều Tiên
Theo dõi VietnamPlus

Quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2024-2029. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

"Thanh niên với tương lai đất nước"

TTTXVN trân trọng giới thiệu bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Điện mừng các Lãnh đạo cấp cao của Lào

Trong các bức điện, các đồng chí lãnh đạo Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào được Quốc hội nước CHDCND Lào tín nhiệm bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Tân đại biểu Quốc hội Lo Thị Bảo Vy. (Ảnh: NVCC)

Chân dung nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI

Từ bản làng Văng Môn của người Ơ Đu, xã Nga My - xã miền núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An, Lo Thị Bảo Vy chuẩn bị bước vào nghị trường với vai trò nữ đại biểu Quốc hội trẻ nhất khóa XVI. 