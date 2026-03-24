Lâm Đồng: Ấm áp mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” ở vùng dân tộc, miền núi

Triển khai từ tháng 8/2025, mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” của Đảng ủy xã Đam Rông 2 nhanh chóng được nhiều đảng viên, nhất là tại những vùng miền núi, vùng dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết tới.

Qua đó thể hiện tính nhân văn trong mô hình của một tổ chức Đảng ở vùng được coi là đặc biệt khó khăn nhất tỉnh, đem lại mái ấm cho những đảng viên nghèo.

Chia sẻ tình đồng chí

Có mặt tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2 ngày 19/3, phóng viên TTXVN chứng kiến ngôi nhà 1 tầng xây theo kiểu kiến trúc hiện đại rất đẹp bên cạnh đường nhựa lớn chạy qua thôn. Nhưng ấn tượng hơn là trên bức tường bên ngoài phía trước nhà trang trọng gắn tấm biển màu đỏ chữ vàng, có biểu tượng búa liềm và dòng chữ “Đảng ủy xã Đam Rông 2 tặng “Ngôi nhà cấp ủy, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.”

Nữ đảng viên Phi Srônh K’In (chủ nhà, ngồi giữa), chi bộ thôn Bằng Lăng trò chuyện với bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 2 (bên phải) là tác giả của Mô hình "Ngôi nhà Cấp ủy" đang triển khai trên địa bàn xã. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Trò chuyện với phóng viên, chị Phi Srônh K’In, 35 tuổi - chủ của ngôi nhà mới cho biết tổ ấm của gia đình chị mới hoàn thành vào tháng 10/2025. Một phần kinh phí của ngôi nhà được Đảng ủy xã Đam Rông 2 tặng từ Quỹ xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy” của Đảng bộ xã.

Trước đây, gia đình chị ở trong ngôi nhà gỗ lợp tôn, mái nhà đã mục nát, mỗi khi mưa xuống là dột ướt hết đồ đạc trong nhà. Tới tháng 9/2025, được Đảng ủy xã hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình mạnh dạn vay mượn thêm, cùng với chế độ hỗ trợ của Nhà nước khi chị thôi tham gia công tác ở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã (sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp), nên mới xây dựng được căn nhà khang trang như bây giờ.

“Cả 2 vợ chồng đều là đảng viên, nên mỗi khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình đều không nhận. Phần vì mình là đảng viên, phần vì còn trẻ, còn sức lực nên cố gắng phấn đấu sẽ vượt qua, để nhường phần hỗ trợ đó cho các hộ nghèo khác. Khi Đảng ủy xã biết hoàn cảnh của gia đình, đã vận động các đảng viên khác đóng góp hỗ trợ, vợ chồng tôi cảm động lắm, ấm lòng khi được các đồng chí bên cạnh bao bọc, chia sẻ khó khăn,” chị K’In tâm sự.

Cũng bởi tâm lý này nên nhiều năm nay, gia đình chị phải sống trong căn nhà dột nát, trong khi các hộ khác là người dân tộc Chil- K’ho trong thôn đều có nhà cửa khang trang. Kinh phí xây dựng nhà của các hộ đó phần lớn được hỗ trợ từ các nguồn của Nhà nước hoặc xã hội hóa.

Ấm áp mô hình hỗ trợ đảng viên nghèo ở vùng khó

Theo Kế hoạch số 4-KH/ĐU ngày 4/8/2025 của Đảng ủy xã Đam Rông 2, Cấp ủy xã đã phát động toàn thể các đảng viên đóng góp Quỹ xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy”.

Trong số đó, các đảng viên hưởng lương từ ngân sách mỗi người đóng góp tối thiểu 300.000 đồng; các đảng viên tại các chi bộ nông thôn không hưởng lương đóng góp trên tinh thần tự nguyện. Chỉ tiêu đặt ra 5 tháng cuối năm 2025 ít nhất có 1 công trình hỗ trợ gia đình đảng viên khó khăn.

Ngôi nhà gắn tấm biển “Đảng ủy xã Đam Rông 2 tặng “Ngôi nhà cấp ủy" tại thôn Bằng Lăng, xã Đam Rông 2. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Kết quả tháng 9/2025, Đảng ủy xã đã huy động đủ kinh phí, tặng gia đình nữ đảng viên Phi Srônh K’In ở thôn Bằng Lăng và gia đình nữ đảng viên Cil Jong K’Grenny ở Thôn 4 mỗi gia đình 80 triệu đồng, để xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy”.Bà Phan Thị Cẩm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đam Rông 2 cho biết, khi còn làm Bí thư Đảng ủy xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện miền núi nghèo Đam Rông trước đây bà đã trăn trở về mô hình này.

Bởi lẽ các đảng viên người dân tộc thiểu số thường có lòng tự tôn rất cao; dù gia đình khó khăn, nhưng không bao giờ muốn nhận sự hỗ trợ từ Nhà nước, từ nguồn kinh phí xã hội hóa dành cho người nghèo. Chính vì vậy, gia đình một số đảng viên trẻ vùng nông thôn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp thường khó khăn hơn các hộ trong thôn có cùng hoàn cảnh, nhưng lại được hỗ trợ từ nhiều nguồn khác nhau.

Từ trăn trở này, Đảng ủy xã Đam Rông 2 đã xây dựng thành Kế hoạch tổ chức phát động xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy” nhằm hỗ trợ các đảng viên vùng nông thôn, chủ yếu là đảng viên người dân tộc thiểu số, không hưởng lương ngân sách.

Kết quả là những tháng cuối năm 2025, Đảng bộ xã đã hỗ trợ được 2 gia đình đảng viên nông thôn.Ngày 30/1/2026 Đảng ủy xã Đam Rông 2 ban hành Kế hoạch 54-KH/ĐU tiếp tục tổ chức vận động quỹ xây dựng “Ngôi nhà cấp ủy” từ tháng 2 đến tháng 8/2026.

Mục tiêu kế hoạch hỗ trợ được ít nhất 2 hộ gia đình đảng viên có hoàn cảnh kinh tế thực sự khó khăn, chưa có nhà ở hoặc nhà ở xuống cấp nghiêm trọng.

Thông tin về mô hình “Ngôi nhà cấp ủy” của xã Đam Rông 2 đã lan tỏa tới khắp các chi bộ, các tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Nhiều đảng viên nghe được thông tin này thấy ấm lòng, bởi tình thương yêu của những người đồng chí dành để động viên, chia sẻ tới các đồng chí khác còn gặp hoàn cảnh khó khăn để cùng vượt qua, có đủ tinh thần và nghị lực tiếp tục dấn thân hoạt động trong sự nghiệp vì hạnh phúc, ấm no của dân tộc./.

