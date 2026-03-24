Việt Nam-Liên bang Nga thúc đẩy hợp tác nghị viện trong kỷ nguyên mới

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 23/3, tại Trụ sở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ở thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko.

Nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Chủ tịch Valentina Matviyenko cảm ơn những đóng góp to lớn của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với quan hệ hai nước thời gian qua và tin tưởng chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ sẽ tạo xung lực mới, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.

Chủ tịch Valentina Matviyenko chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, tin tưởng Quốc hội khóa mới sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, xây dựng với Quốc hội Liên bang Nga, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko, người bạn quý mến, lâu năm của Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, thân tình.

Chuyển lời chào, thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Matviyenko, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó, chí tình, chí nghĩa của các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Nga dành cho Việt Nam; luôn coi việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chúc mừng những thành tựu mà Liên bang Nga đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng cho biết trong những năm qua, Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, đạt được những thành quả quan trọng, toàn diện, trong đó năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kinh tế-xã hội.

Đánh giá cao vai trò của Quốc hội hai nước, trong đó có Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga, trong việc thúc đẩy quan hệ song phương thời gian qua, hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp và trên các kênh, trong đó có kênh nghị viện, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo nền tảng cho hợp tác toàn diện.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phát huy vai trò của hai Quốc hội, phối hợp giám sát triển khai các thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại, năng lượng-dầu khí, khoa học-công nghệ cao, an ninh-quốc phòng, đào tạo nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng; hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc pháp lý nhằm thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân và kết nối hợp tác giữa các địa phương.

Hoan nghênh những kết quả đã đạt được tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin, Chủ tịch Valentina Matviyenko khẳng định ủng hộ các đề xuất của Việt Nam và sẽ nỗ lực hợp tác, hỗ trợ để đưa những cam kết hai bên đã đạt được vào triển khai hiệu quả trên thực tế.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng Liên bang nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, hai bên cần thúc đẩy hợp tác năng lượng-dầu khí, đồng thời, cần coi trọng hợp tác nhân văn, thúc đẩy giao lưu nhân dân, giáo dục đào tạo, du lịch, trao đổi văn hóa để tăng cường hiểu biết của nhân dân hai nước.

Chủ tịch Valentina Matviyenko cho rằng hai bên cần đẩy mạnh hợp tác địa phương, triển khai hiệu quả các mối quan hệ sẵn có, thúc đẩy việc thiết lập các cặp địa phương mới, nhất là sau khi Việt Nam vừa sắp xếp lại địa giới hành chính, để nâng cao hơn nữa hiệu quả của lĩnh vực hợp tác này.

Chủ tịch Valentina Matviyenko cũng nhấn mạnh người dân Nga rất ưa thích du lịch tới Việt Nam do điều kiện thiên nhiên và phong cảnh tươi đẹp, và cho rằng hai nước cần tổ chức nhiều hơn nữa những ngày văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc dạy tiếng Nga tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết của nhân dân về hai nước.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga cũng mong muốn sẽ có thêm nhiều người Việt Nam sang du lịch tại Nga, không chỉ ghé thăm các thành phố lớn mà cả các khu du lịch nổi tiếng khác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nga hòa nhập với sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội Liên bang Nga và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) và Hội nghị đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP), góp phần vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Liên bang Nga tiếp tục giữ lập trường khách quan, cân bằng, có tiếng nói ủng hộ lập trường và quan điểm của Việt Nam cùng Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong xử lý vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Nhân dịp này, Chủ tịch Valentina Matviyenko chuyển lời thăm hỏi đến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko và bà đã vui vẻ nhận lời./.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Nhân chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, chiều 23/3/2026, giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện) Valentina Matviyenko.