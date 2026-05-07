Giải bóng đá Sadovod gắn kết cộng đồng người Việt tại Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, khởi động mùa giải lần thứ 6, Giải bóng đá Sadovod (mang tên trung tâm thương mại có đông người Việt kinh doanh thứ hai tại Moskva) có 8 đội tham gia, đông nhất từ trước đến nay.

Khác với nhiều giải thể thao cộng đồng do người Việt tự tổ chức, Giải bóng đá Sadovod có sự đồng hành trực tiếp của Ban quản lý Trung tâm Thương mại, cùng sự ủng hộ của Đại sứ quán Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga và các hội đoàn người Việt khác.

Nhờ sự phối hợp từ phía sở tại, công tác tổ chức được hỗ trợ từ sân bãi, an ninh đến trọng tài, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tham tán, Chánh Văn phòng Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Vũ Sơn Việt nhấn mạnh giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh cho cộng đồng người Việt xa quê mà còn góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết với người dân sở tại.

Tổ trọng tài Nga dẫn hai đội Thanh niên và Công giáo ra sân trong trận mở màn. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Việc duy trì và nâng cao uy tín của giải đấu 6 năm qua là cả nỗ lực to lớn của cộng đồng, cùng nhau hướng tới tinh thần đoàn kết, sống hội nhập và phát triển đa diện hơn. Những trận đấu trung thực, fair-play cũng góp phần tạo dựng hình ảnh tích cực về cộng đồng người Việt ở nước Nga.

Đại diện Ban quản lý Trung tâm Thương mại Sadovod, Phó Tổng Giám đốc Evghenhi Dubich cho biết chất lượng giải đấu ngày càng được nâng cao khi nhiều đội bóng đầu tư bài bản, thậm chí mời các cầu thủ bán chuyên nghiệp từ Việt Nam tham gia thi đấu.

Việc chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, nhiệt tình tham gia của các đội đã khiến giải trở thành hoạt động có uy tín và được trung tâm coi trọng, đây cũng là tác động tích cực cho toàn thể bà con đang kinh doanh tại Trung tâm Sadovod.

Giải đấu hiện đã trở thành hoạt động văn hóa-thể thao quen thuộc của cộng đồng người Việt tại Moskva, thu hút đông đảo bà con đến cổ vũ sau giờ làm việc, đồng thời góp phần thể hiện hình ảnh một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và phát triển tại Nga./.

Sinh viên Việt Nam tại Nga lan tỏa hình ảnh tích cực, bản lĩnh và hội nhập Đại hội thể thao sinh viên Việt Nam toàn Nga đã tạo được sân chơi lành mạnh, bổ ích, lan tỏa tinh thần yêu thể thao, đề cao lối sống rèn luyện thể chất của sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga.