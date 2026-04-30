Đảng bộ tại Cộng hòa Séc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2026

Chiều 29/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2026 nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị do đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Bí thư Đảng ủy chủ trì, với sự tham dự của các đồng chí trong Ban Chấp hành, bí thư các chi bộ và đông đảo đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Chính phủ; Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng bộ Bộ Ngoại giao, nhiệm kỳ 2025-2030; cùng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

Đồng chí Dương Hoài Nam, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc trao huy hiệu 30 và 55 năm tuổi đảng cho các đảng viên. (Ảnh: Việt Thắng/TTXVN)

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong nghị quyết vào thực tiễn công tác của Đảng bộ, đặc biệt là trong lĩnh vực đối ngoại. Trong đó, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển được xác định là định hướng xuyên suốt.

Đồng thời, đồng chí khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Cộng hòa Séc đang phát triển tích cực, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian tới.



Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, trong đó nêu rõ những kết quả nổi bật trong công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát và công tác dân vận. Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại như chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị chưa đồng đều, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng có lúc chưa kịp thời.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, tập trung vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và quản lý cán bộ.

Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến một số nội dung quan trọng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; quán triệt các quy định, hướng dẫn mới của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hội nghị dành thời gian thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của các hạn chế, đồng

thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị và gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã nhất trí cao thông qua Nghị quyết Hội nghị Đảng bộ năm 2026, thể hiện quyết tâm chính trị trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nhân dịp này, Đảng ủy đã trao Giấy khen cho các tổ chức đảng và đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2025; đồng thời trao Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 45 năm và 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên, ghi nhận quá trình cống hiến và đóng góp lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển của Đảng./.

