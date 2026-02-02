Chính trị

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Ngày 2/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng của Đảng bộ Quốc hội.

ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-trao-tang-huy-hieu-45-nam-30-nam-tuoi-dang-02-1.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-trao-tang-huy-hieu-45-nam-30-nam-tuoi-dang-02-2.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-trao-tang-huy-hieu-45-nam-30-nam-tuoi-dang-02-3.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-trao-tang-huy-hieu-45-nam-30-nam-tuoi-dang-02-4.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài. (Ảnh: TTXVN phát)
ttxvn-chu-tich-quoc-hoi-tran-thanh-man-chu-tri-le-trao-tang-huy-hieu-45-nam-30-nam-tuoi-dang-02-5.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu chúc mừng các đồng chí được trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Đảng bộ Quốc hội #Huy hiệu Đảng TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

XÂY DỰNG ĐẢNG

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa II là ngày 8/5/1960, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 97,52%; tổng số đại biểu được bầu là 453 đại biểu (trong đó có 91 đại biểu miền Nam lưu nhiệm).

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I

Quốc hội khóa I là Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập; ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I là ngày 6/1/1946, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, tổng số đại biểu được bầu là 403 đại biểu.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tối 23/1/2026. (Ảnh: TTXVN)

Vững bước dưới cờ Đảng

Báo Điện tử VietnamPlus trân trọng giới thiệu bài viết "Vững bước dưới cờ Đảng" của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.