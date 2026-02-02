Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Tính đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố.