Bắc Ninh: Hiệp thương thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội

Sáng 2/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

ttxvn-bac-ninh-hiep-thuong-bau-cu-quoc-hoi-2.jpg
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Hà phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
ttxvn-bac-ninh-hiep-thuong-bau-cu-quoc-hoi-4.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
ttxvn-bac-ninh-hiep-thuong-bau-cu-quoc-hoi-3.jpg
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
ttxvn-bac-ninh-hiep-thuong-bau-cu-quoc-hoi-1.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách các đại biểu ứng cử. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
