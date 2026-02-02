Bắc Ninh: Hiệp thương thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách thức ghi số thẻ cử tri theo danh sách cử tri?
Trong danh sách cử tri lập theo từng khu vực bỏ phiếu, họ và tên cử tri xếp theo hộ gia đình hoặc theo tổ chức, đơn vị nơi cử tri đăng ký tham gia bỏ phiếu.
Sáng 2/2, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Trang điện tử báo Pasaxon đăng bài viết khẳng định “gắn kết chiến lược” trong quan hệ chính trị là trụ cột, đóng vai trò định hướng tổng thể quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam.
Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị thành phố Huế quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo khẩn trương triển khai các bước quy trình thủ tục từ nay đến ngày bầu cử để đảm bảo chặt chẽ đúng thời hạn theo quy định.
Trong bối cảnh Việt Nam và Lào vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc của mỗi nước, việc nhấn mạnh và triển khai nội hàm “gắn kết chiến lược” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.
Những ngày này, khi cả nước hướng về kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, phóng viên TTXVN về thăm di tích Đài tưởng niệm nơi thành lập chi bộ đầu tiên tại xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Tính đến 17 giờ ngày 1/2/2026, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hồ sơ của 60 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 222 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố.
Sau quá trình thảo luận, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết, chính thức thống nhất danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2026-2031.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, được trao tặng cho những đảng viên đã bền bỉ phấn đấu, suốt đời tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Lễ khánh thành dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, xây mới trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước tại số 2 Lê Thạch.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước.
Gắn liền với sự ra đời, trưởng thành và thắng lợi của Đảng là tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập, rèn luyện Đảng, lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 2 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.
Tại Công viên Chi Lăng, triển lãm gồm hơn 100 hình ảnh tái hiện những mốc son chói lọi của cách mạng Việt Nam và những thành tựu trong công cuộc đổi mới, nâng cao vị thế quốc tế và đời sống nhân dân.
Thủ tướng nêu rõ mỗi sản phẩm hàng hóa ở hội chợ phải là một “đại sứ” văn hóa, mỗi gian hàng phải là một không gian di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định, phát triển.
Sáng 2/2/2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam - VEC (Đông Anh, Hà Nội).
Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Jordan từ ngày 2-5/2/2026 được kỳ vọng góp phần tăng cường hợp tác nghị viện và quan hệ song phương giữa hai nước.
Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng ngày 1/2 tổ chức bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng quy định và tiến độ.
Việc nâng cấp quan hệ Việt Nam-EU lên Đối tác Chiến lược Toàn diện mở ra một giai đoạn hợp tác mới, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư đóng vai trò trụ cột và động lực trung tâm.
Chiều 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến độ các hạng mục trước giờ khai mạc vào sáng 2/2..
Đại hội XIV của Đảng không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và đoàn kết toàn dân tộc.
Ngày 1/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cùng đoàn công tác đã trao gần 1.100 suất quà Tết cho người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ khó khăn của xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên.
Ban Chỉ đạo có chức năng phối hợp liên ngành; giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về phát triển kinh tế nhà nước.
Chiều 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng.” Hội chợ là điểm hẹn để doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và thúc đẩy xuất khẩu.
Thủ tướng nhấn mạnh, triển khai Nghị quyết 79 linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, góp phần tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và giai đoạn tới.
Nếu đơn vị vũ trang nhân dân và địa phương có chung khu vực bỏ phiếu thì chỉ huy đơn vị lập danh sách cử tri trong đơn vị và chuyển cho UBND cấp xã để đưa vào danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu.
Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Cần Thơ giành nhiều thắng lợi hơn trong năm 2026, chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố năm mới mạnh khỏe và hạnh phúc.
Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Phước Thọ; tặng quà cho gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, hộ nghèo...; gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh việc chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo không phải đợi lễ, Tết mà phải làm thường xuyên, liên tục để mọi người dân được hưởng các chính sách của Đảng, Nhà nước.
Sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn công tác khảo sát Khu vực bỏ phiếu số 26, nhà Thông tin khu vực 25, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Sáng 1/2, tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cùng đoàn giám sát làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ, Ủy ban Bầu cử phường Ninh Kiều.
Sáng 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước chủ trì Phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo.