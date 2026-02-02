Bầu cử Quốc hội và HĐND: Chuẩn bị nhân sự bảo đảm dân chủ, đúng quy trình

Ngày 2/2, thành phố Hà Nội cho biết đã tổ chức Hội nghị bàn giao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính dân chủ, đúng quy trình trong công tác chuẩn bị nhân sự cho ngày bầu cử sắp tới.

Tại Hà Nội, theo báo cáo tại Hội nghị tối 1/2, tính đến 17 giờ cùng ngày, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 55 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 248 hồ sơ của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đầy đủ thành phần, đúng quy định và tiến độ theo kế hoạch bầu cử.

Báo cáo cụ thể về công tác tiếp nhận hồ sơ, đồng chí Nguyễn Xuân Lưỡng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử thành phố cho biết mỗi hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm danh sách trích ngang, lý lịch ứng cử, tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập cá nhân.

Hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 gồm danh sách trích ngang, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, đại diện Ủy ban bầu cử thành phố đã thực hiện bàn giao đầy đủ danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Huyền Mai nhấn mạnh việc bàn giao hồ sơ ứng cử là khâu quan trọng trong quy trình bầu cử, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp đồng bộ, thực hiện nghiêm túc các bước tiếp theo theo đúng quy trình, thời gian quy định, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Thủ đô diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công.

Việc bàn giao hồ sơ ứng cử là cơ sở để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai theo kế hoạch.

Tại Cà Mau, Báo cáo tại hội nghị cho thấy, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ Nhất, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phân bổ cho 107 cơ quan, đơn vị để giới thiệu 182 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Kết quả thực hiện cho thấy tính trách nhiệm cao của các đơn vị khi có 104 cơ quan hoàn thành việc giới thiệu 178 ứng cử viên. Đối với đại biểu Quốc hội khóa XVI, 15 đơn vị được phân bổ đã giới thiệu được 23 người ứng cử, trong đó có 2 trường hợp tái cử.

Qua xem xét hồ sơ, tất cả ứng cử viên đều đảm bảo tiêu chuẩn chính trị, đạo đức và năng lực chuyên môn, không phát sinh các vấn đề phức tạp cần xem xét.

Trước đó, Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã thực hiện bàn giao đầy đủ hồ sơ của các ứng cử viên cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh theo đúng quy định.

Thực tế đã qua, việc chuẩn bị hồ sơ, từ danh sách trích ngang đến bản kê khai tài sản, được thực hiện nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai thảo luận và đi đến các bước tiếp theo của quy trình bầu cử.

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao sự chủ động của các cấp chính quyền trong việc hướng dẫn, triển khai quy trình giới thiệu nhân sự, đảm bảo đúng tiến độ và cơ cấu thành phần đã định hướng.

Đặc biệt, việc tổ chức lấy ý kiến tại nơi công tác được thực hiện minh bạch, phản ánh đúng tinh thần dân chủ và sự tín nhiệm của cử tri đối với những người được giới thiệu.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh, tiêu chuẩn và chất lượng đại biểu là yếu tố quyết định hàng đầu. Những người được chọn vào danh sách sơ bộ phải thực sự là những cá nhân tiêu biểu về đức và tài, có uy tín sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức tốt các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, đảm bảo khách quan và trung thực.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của cuộc bầu cử, giúp cử tri nắm vững tiêu chuẩn của người đại biểu nhân dân để thực hiện tốt quyền công dân của mình.

Công tác giám sát, kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến nhân sự cũng cần được chú trọng triển khai kịp thời, đúng pháp luật, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tại Vĩnh Long, theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Thanh Bình, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Đặc biệt, việc tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cơ cấu, phân bổ hợp lý thành phần, số lượng đại biểu giữa các địa phương, ngành, lĩnh vực; bảo đảm hài hòa tỷ lệ cơ cấu dân tộc, tôn giáo, giới tính, độ tuổi, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia của các nhân tố tiêu biểu, có uy tín, năng lực và kinh nghiệm thực tiễn.

Quy trình giới thiệu người ứng cử được triển khai đúng quy định của Luật Bầu cử, bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan; tiêu chuẩn đại biểu tiếp tục được đặt lên hàng đầu, chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, uy tín và khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng đại biểu nhiệm kỳ mới.

Đa số người được dự kiến giới thiệu ứng cử đều được cử tri nơi công tác đánh giá có tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan, công tâm; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

Cử tri đánh giá người được dự kiến giới thiệu ứng cử đủ tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, điều kiện làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nhất trí danh sách 23 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại địa phương và 151 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Kim Ngọc Thái nhấn mạnh: Đây là hội nghị đặc biệt quan trọng, có tính chất "then chốt của then chốt" trong quy trình 5 bước hiệp thương nhằm để lựa chọn, lập danh sách sơ bộ những người ưu tú tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 được thông qua cơ bản đảm bảo được cơ cấu, thành phần, số lượng đại diện cho trí tuệ, đáp ứng kỳ vọng về một nhiệm kỳ đổi mới, hành động vì sự phát triển bền vững của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đề nghị các xã, phường có người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 trong danh sách sơ bộ triển khai tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Đây là khâu đặc biệt quan trọng để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, là thước đo chính xác nhất về uy tín, lối sống và sự gắn bó của người ứng cử với nhân dân nơi cư trú.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và địa phương để tổ chức các hội nghị cử tri thực sự dân chủ, đúng quy trình, tránh hình thức, đảm bảo tính khách quan và trung thực./.

