Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao tặng huy hiệu 45 và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí, ghi nhận công lao và cống hiến của đảng viên.

Sáng 2/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài.

Chúc mừng các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 30 năm tuổi Đảng không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với cá nhân mà còn thể hiện niềm tin, sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với quá trình công tác, cống hiến của 2 đồng chí.

Đây cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc rèn luyện, kiên định lý tưởng, không ngừng học tập, phấn đấu và cống hiến cho Quốc hội, cho Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với bề dày kinh nghiệm, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm, đồng chí Dương Thanh Bình và đồng chí Phùng Khánh Tài, dù ở bất kỳ cương vị nào, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và khát vọng cống hiến, tiếp tục có những đóng góp tích cực, thiết thực cho Đảng bộ Quốc hội, cho Quốc hội và cho sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Thay mặt 2 đồng chí được trao Huy hiệu, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; gương mẫu chấp hành, thực hiện nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nêu gương, giữ trọn trách nhiệm của người đảng viên; đồng thời tích cực vận động cán bộ, đảng viên, gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phát triển bền vững./.