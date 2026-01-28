Phú Thọ trao Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên, vinh danh đảng viên lão thành

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), ngày 28/1, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ đã đến thăm và trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2 cho các đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại Đảng bộ phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Tại các gia đình đảng viên, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trân trọng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Toãi (sinh năm 1931), sinh hoạt tại Chi bộ 6, Đảng bộ phường Việt Trì và đảng viên Tạ Thị Minh Tâm (sinh năm 1930), sinh hoạt tại Chi bộ khu Thanh Xuân, Đảng bộ phường Việt Trì.

Đây là những đảng viên tiêu biểu, có nhiều năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và địa phương.

Phát biểu tại các buổi trao Huy hiệu Đảng, đồng chí Phạm Đại Dương chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng. Đồng thời khẳng định Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến không mệt mỏi của các đảng viên cho sự nghiệp cách mạng.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đảng viên, mà còn là niềm vui chung của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Tạ Thị Minh Tâm, phường Việt Trì. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên cộng sản, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; vận động con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng phường Việt Trì ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.

Cùng dịp này, đồng chí Bùi Đình Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Tiến Ngọc (sinh năm 1932), thuộc Đảng bộ phường Việt Trì.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), Tỉnh ủy Phú Thọ đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2026 và tặng sớm, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 3.401 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh./.

