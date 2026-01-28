Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công trường nội trú liên cấp vùng biên tại Cao Bằng

Tiếp tục chương trình công tác tại Cao Bằng, chiều 28/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác của Trung ương đã dự Lễ khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng).

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; đông đảo nhân dân địa phương và các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, Chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới là một chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược, được triển khai thực hiện theo Kết luận số 81 của Bộ Chính trị, thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng đối với công tác giáo dục-đào tạo, ổn định dân cư và giữ vững chủ quyền quốc gia từ cơ sở.

Chủ trương này không chỉ nhằm giải quyết điều kiện học tập trước mắt cho con em đồng bào các dân tộc vùng biên, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài: đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, hình thành lớp cán bộ, trí thức trẻ người địa phương, am hiểu địa bàn, gắn bó với quê hương, đủ năng lực kế tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà, tỉnh Cao Bằng được xác định phát triển theo hướng kế thừa có chọn lọc, chuẩn hóa và nhân rộng các ưu điểm cốt lõi của mô hình mẫu, đồng thời điều chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình, quy mô và yêu cầu thực tiễn của địa phương, bảo đảm tính thống nhất của toàn Chương trình nhưng không rập khuôn, hình thức.

Ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư, tỉnh Cao Bằng đã quán triệt rõ quan điểm: đầu tư cho giáo dục vùng biên phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, làm chắc chắn và tính cho lâu dài.

Phương án thiết kế được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kỹ điều kiện địa hình, khí hậu; tổ chức không gian nương theo địa hình tự nhiên, hạn chế đào đắp, tiết kiệm chi phí; hình thành lõi sinh hoạt cộng đồng trung tâm; bố trí hợp lý các khu học tập, nội trú, sinh hoạt chung; tối ưu thông gió, chiếu sáng tự nhiên; bảo đảm vận hành an toàn, liên tục và bền vững trong điều kiện đặc thù của vùng cao.

Trong đợt triển khai này, tỉnh Cao Bằng tổ chức xây dựng 11 công trình trường phổ thông nội trú, trong đó có 1 trường được thành phố Hà Nội trao tặng, thể hiện nghĩa tình sâu nặng, sự sẻ chia trách nhiệm của Thủ đô đối với các địa phương vùng cao, vùng biên giới của Tổ quốc.

Tỉnh Cao Bằng xác định rõ mục tiêu: toàn bộ 11 công trình trường nội trú sẽ hoàn thành đúng tiến độ, đưa vào sử dụng đồng bộ để phục vụ khai giảng năm học 2026-2027, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt ổn định, lâu dài cho học sinh và đội ngũ giáo viên.

Tỉnh Cao Bằng cam kết sẽ chỉ đạo chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng quy định, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng, an toàn và hiệu quả, để mỗi ngôi trường thực sự trở thành nền tảng bền vững cho sự nghiệp giáo dục vùng biên giới.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng một ngôi trường nội trú liên cấp tại đây thể hiện sâu sắc sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nhằm cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng biên giới, thu hẹp khoảng cách vùng miền, góp phần củng cố quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên cương Tổ quốc.

Ngôi trường được xây dựng trên chính mảnh đất thiêng liêng này cũng là sự tri ân thiết thực, bền vững và có ý nghĩa lâu dài đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; là sự tiếp nối con đường mà Người đã lựa chọn: con đường vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai các thế hệ mai sau.

Ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của tỉnh Cao Bằng và các cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị dự án, hoàn thiện các thủ tục để triển khai công trình, Tổng Bí thư nêu rõ, đây là một quyết sách lớn, một chiến dịch khẩn trương, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cấp, các ngành và các địa phương, bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả thực chất của từng công trình, để mỗi ngôi trường được xây dựng thực sự bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân.

Tổng Bí thư lưu ý, xây dựng nhà trường phải gắn liền với xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, toàn diện. Bên cạnh việc dạy chữ, cần đặc biệt chú trọng dạy người, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu nước, đạo đức và ý thức kỷ luật cho các em học sinh.

Nhà trường không chỉ là nơi dạy và học, mà phải thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai ấm áp của các cháu; cần bảo đảm tốt nhất điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, vệ sinh và an toàn thực phẩm, để phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng công trình Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đánh giá cao sáng kiến của Petrovietnam trong việc triển khai chương trình “Phòng giáo dục, thực hành STEM,” Tổng Bí thư đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, các tỉnh, thành ủy và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Petrovietnam tổ chức triển khai chương trình một cách bài bản, có tính hệ thống; thường xuyên tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, qua đó tiếp tục nhân rộng mô hình, chương trình giàu ý nghĩa này trong phạm vi cả nước.

Tổng Bí thư mong muốn các cháu học sinh Trường Hà không chỉ học để thoát nghèo, mà phải học với khát vọng vươn lên, làm giàu cho bản thân, cho gia đình và góp phần xây dựng quê hương cội nguồn Pác Bó ngày càng giàu đẹp. Mỗi cháu hãy là một "cột mốc sống" về văn hóa, tri thức và lòng yêu nước trên chính mảnh đất biên giới thiêng liêng này.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng, Tổng Bí thư tin tưởng, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà sẽ sớm hoàn thành, đi vào hoạt động hiệu quả, trở thành điểm sáng về giáo dục vùng biên, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, tạo dựng tương lai bền vững cho địa phương, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi lớp học được xây lên là một niềm tin được thắp sáng cho tương lai của vùng biên cương.

Nhân dịp Năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư gửi tới các lão thành cách mạng, cùng toàn thể nhân dân các dân tộc xã Trường Hà lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất; chúc mỗi gia đình, mỗi bản làng một mùa xuân ấm no, hạnh phúc, Năm mới giành được nhiều thắng lợi mới; chúc các thầy giáo, cô giáo luôn giữ vững ngọn lửa tâm huyết, là những người truyền lửa ấm áp nhất cho các thế hệ học sinh nơi biên cương Tổ quốc; chúc các cháu học sinh-những mầm non tương lai của đất nước-đón một cái Tết vui tươi, an toàn.

Bước sang Năm mới với quyết tâm mới, các cháu học sinh học tập thật giỏi, rèn luyện thật tốt để sớm trở thành những chủ nhân tương lai, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tại Lễ khởi công, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng các phần quà cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Trường Hà (xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng)./.

