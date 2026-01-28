Đại sứ New Zealand: Tin tưởng vào sự tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2026

Mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand đang không ngừng được củng cố, cả trên bình diện song phương và trong khuôn khổ tiểu vùng, khu vực và đa phương.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1975 và quan hệ Đối tác Chiến lược từ năm 2020, Việt Nam và New Zealand đã chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực ổn định và thịnh vượng.

Năm 2025 vừa qua là một năm có ý nghĩa đối với cả hai nước khi Việt Nam và New Zealand kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đồng thời nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2/2025.

Trong không khí đón mùa Xuân mới, Đại sứ New Zealand Caroline Beresford đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus về tiềm năng phát triển quan hệ hai nước.

Quan hệ Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất

- Nhìn lại năm 2025, bà cho rằng đâu là điểm sáng trong quan hệ hợp tác Việt Nam-New Zealand?

Đại sứ Caroline Beresford: Năm 2025 là năm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương hai nước. Việc nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là “trái ngọt” của quá trình vun đắp tình hữu nghị trong suốt nửa thế kỷ.

Năm qua, chúng ta đã chứng kiến chuyến thăm của Thủ tướng, hai đoàn thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội New Zealand và rất nhiều hoạt động, cả về văn hóa, giáo dục và ngoại giao. Hiện nay, mối quan hệ song phương giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ngày 28/11/2025, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Tổng Lãnh sự quán New Zealand, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán New Zealand tại Hà Nội, tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

- Bà có nhìn nhận thế nào về những cơ hội hợp tác mới giữa Việt Nam và New Zealand trong thời gian tới, sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược toàn diện?

Đại sứ Caroline Beresford: Tôi tin là quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện sẽ có ý nghĩa thực chất, chứ không chỉ là một tuyên bố chính trị. Ví dụ, chúng ta đã tổ chức cuộc đối thoại pháp lý đầu tiên, trong đó thảo luận nhiều về hợp tác đa phương, luật biển và những lĩnh vực là mối quan tâm chung của New Zealand và Việt Nam.

Các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thực hiện các cam kết chung. Về phía New Zealand, các doanh nghiệp của chúng tôi hoàn toàn quan tâm đến việc mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Họ coi đây là một thị trường cực kỳ sinh lợi, sáng tạo và giàu nhân tài, với những người tiêu dùng rất tinh tế, có thu nhập và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện.

Tôi nghĩ phía doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có động thái tương tự. Thuế quan giữa hai nước rất nhỏ, nhờ các hiệp định thương mại chất lượng cao mà chúng ta cùng tham gia, việc mở rộng quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước rất dễ dàng.

Chanh xanh và bưởi là hai loại quả tiếp theo của Việt Nam được xuất khẩu sang New Zealand sau xoài, thanh long và chôm chôm. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

- Việt Nam và New Zealand đã đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại song phương 3 tỷ USD vào năm 2026. Và như bà đã nói, hai nước hầu như không có rào cản thương mại. Vậy bà đánh giá thế nào về tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực như công nghệ nông nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo?

Đại sứ Caroline Beresford: Tôi nghĩ tiềm năng tăng trưởng trong các lĩnh vực đó là rất lớn. Rào cản thương mại chủ yếu nằm ở hệ thống quy định của Việt Nam và New Zealand. Vì vậy, chúng tôi đang hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ thống quy định, để có thể đẩy nhanh tốc độ giao dịch hàng hóa.

Các mặt hàng sữa và nông sản New Zealand đã trở nên phổ biến tại Việt Nam. Bạn có thể thấy trái cây của chúng tôi tràn ngập trong siêu thị, bao gồm cả cherry New Zealand sẵn sàng phục vụ cho dịp Tết Nguyên đán.

Nhưng điều chúng ta cần để thực sự phát triển mối quan hệ đó là sự xuất hiện của các sản phẩm mới trên thị trường. Và để làm được điều đó, chúng ta cần đẩy nhanh quy trình phê duyệt trong hoạt động thương mại.

'Việt Nam tăng trưởng một cách phi thường'

- Mới đây, Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, một cột mốc quan trọng trong việc định hình, đặc biệt là thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế. Đại sứ có đánh giá thế nào về sự phát triển của Việt Nam trong nhiệm kỳ mới?

Đại sứ Caroline Beresford: Tôi rất vinh dự khi có mặt trong lễ khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng vừa qua. Đó là một trải nghiệm thú vị hiếm có bởi một nhiệm kỳ đại sứ thường kéo dài không quá bốn hoặc năm năm. Tôi vô cùng ấn tượng với tính kỷ luật và sự nhất quán của sự kiện đó. Kết quả của Đại hội không chỉ được truyền thông rộng rãi tại Việt Nam mà còn có hiệu ứng tích cực trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon chụp ảnh cùng giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội. (Ảnh: TTXVN phát.)

Tôi nghĩ Việt Nam đã có một khởi đầu rất mạnh mẽ về phát triển kinh tế-xã hội. Câu chuyện phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua thật phi thường. Tỷ lệ người dân thoát nghèo thực sự rất ấn tượng đối với các quốc gia khác trên thế giới.

Tôi nghĩ Việt Nam sẽ tiếp tục khai phá tiềm năng của mình và đạt đến những tầm cao mới. Đại hội đã đề ra một số mục tiêu rất rõ ràng, củng cố mục tiêu kinh tế-xã hội là trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao trong vài thập kỷ tới. Tôi không nghi ngờ gì rằng Việt Nam sẽ đạt được điều đó, đồng thời chỉ số hạnh phúc và thịnh vượng của người dân Việt Nam cũng sẽ tăng lên.

- Theo bà, đâu là những điểm nổi bật ấn tượng nhất trong sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong năm qua?

Đại sứ Caroline Beresford: Chắc chắn đó là tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2025 - 8% là một con số phi thường, trong khi nhiều quốc gia khác đang chật vật để đạt được 3 hoặc 4% trong bối cảnh kinh tế khó khăn do sự bất ổn trong hệ thống thương mại quốc tế gây ra. Vì vậy, con số đó thực sự ấn tượng.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

- Năm 2026 là năm Ngựa. Trong văn hóa Việt Nam thì đây là biểu tượng của tốc độ, sức mạnh và sự kiên trì. Bà nghĩ sao về những phẩm chất này?

Đại sứ Caroline Beresford: Con ngựa là một hình ảnh rất thi vị, một sinh vật tuyệt vời, mạnh mẽ với rất nhiều tiềm năng để tăng tốc. Đây đúng là một biểu tượng phù hợp với sự phát triển của Việt Nam.

Ngựa cũng là một phần rất quan trọng trong văn hóa New Zealand. Các cộng đồng nông thôn của chúng tôi vẫn đi lại bằng ngựa.

- Tết Nguyên đán đã đến gần. Bà có thể chia sẻ về những tương đồng trong phong tục đón năm mới truyền thống của Việt Nam và New Zealand?

Đại sứ Caroline Beresford: Năm ngoái là Tết Nguyên đán đầu tiên của tôi ở Việt Nam, và đó là khoảng thời gian để tôi học hỏi và khám phá. Tôi rất thích không khí Tết, đặc biệt là Tết ở Hà Nội.

Tôi đã dành thời gian đi dạo quanh thành phố, ngắm nhìn những công trình kiến ​​trúc tuyệt đẹp, đắm mình trong văn hóa Việt Nam. Tôi đã đến thăm Văn Miếu, một công trình kiến ​​trúc vô cùng độc đáo, và thưởng thức những món ăn đường phố ngon tuyệt của Việt Nam.

Hà Nội có một vẻ đẹp huyền ảo tuyệt vời trong dịp Tết. Không khí mát mẻ hơn, đêm dài hơn. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau với một cảm giác hân hoan và hạnh phúc. Tôi thích ngắm đào quất bày bán trên đường phố như chúng ta đang thấy bây giờ. Tôi cũng hay được nghe nhân viên Đại sứ quán kể về cách họ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và cảm giác sum họp gia đình.

Về những điểm tương đồng, người dân New Zealand cũng dành thời gian nghỉ ngơi để ở bên gia đình. Chúng tôi ăn nhiều món ngon, uống nhiều bia, và thư giãn để sẵn sàng bước vào năm mới.

Văn hóa New Zealand rất chú trọng đến yếu tố ẩm thực. Vì vậy, những thực phẩm ngon nhất đều được dành cho năm mới, thậm chí là chúng tôi ăn nhiều hơn mức cần thiết (cười).

Nấu ăn cùng nhau là dấu hiệu của sự gắn kết gia đình. Chỉ đơn giản là dành thời gian thư giãn, trò chuyện, thưởng thức một chút rượu vang New Zealand hoặc bia New Zealand. Rất giống với những gì người Việt Nam thường làm.

Thủ tướng New Zealand trong chuyến thăm Việt Nam năm 2025. (Ảnh: TTXVN)

- Bà có dự định đón Tết Nguyên đán như thế nào?

Đại sứ Caroline Beresford: Tôi rất háo hức vì một người bạn thân của tôi, là Cao ủy tại Quần đảo Cook sẽ đến Việt Nam thăm tôi nhân dịp Tết Nguyên đán. Cô ấy rất tò mò muốn xem Tết Nguyên đán ở Đông Nam Á và đặc biệt là ở Việt Nam như thế nào. Chúng tôi sẽ cùng đón năm mới ở hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp.

Qua đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân Việt Nam. Năm 2025 là một năm tuyệt vời với nhiều thành tựu, tôi tin là các bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2026.

Tôi cũng có một thông điệp đặc biệt dành cho nam giới Việt Nam. Tết Nguyên đán này hãy để cho các chị em gái, vợ và mẹ của mình được nghỉ ngơi nhiều hơn nhé. Chúc mừng năm mới.

- Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

