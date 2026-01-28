Việt Nam phối hợp thúc đẩy đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa P. Lazaro, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tham dự Hội nghị hẹp các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMMR) và các cuộc họp liên quan từ ngày 28-29/1 tại Cebu, Philippines.

Chiều 28/1, Bộ trưởng Lê Hoài Trung dẫn đầu Đoàn Việt Nam đã tham dự Cuộc họp tham vấn không chính thức mở rộng cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN về triển khai Đồng thuận 5 điểm về Myanmar (5PC), dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines, nước Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Tại cuộc tham vấn, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã nghe bà Theresa P. Lazaro, trong vai trò Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN 2026 về Myanmar, thông tin về tiến trình triển khai Đồng thuận 5 điểm thời gian qua, bao gồm kết quả chuyến công tác tới Myanmar vào ngày 6-7/1 và Hội nghị với các bên liên quan ở Myanmar do Đặc phái viên chủ trì tổ chức vào ngày 19-20/1 tại thành phố Tagaytay, Philippines.

Chia sẻ đánh giá về tình hình Myanmar cũng như việc Myanmar tiến hành bầu cử vừa qua, các bộ trưởng nhấn mạnh Đồng thuận 5 điểm tiếp tục là khuôn khổ định hướng chính của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar xử lý vấn đề hiện tại, khẳng định việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả 5PC sẽ giúp Myanmar đạt được hòa bình và ổn định lâu dài, bằng giải pháp của Myanmar và do Myanmar dẫn dắt.

Phát biểu tại cuộc tham vấn, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ Philippines, Chủ tịch ASEAN 2026, cũng như cá nhân Bộ trưởng Ngoại giao Philippines với vai trò Đặc phái viên của Chủ tịch ASEAN 2026 trong điều phối công tác triển khai 5PC.

Đánh giá vai trò quan trọng và nỗ lực của ASEAN trong 5 năm qua trong thúc đẩy triển khai 5PC, Bộ trưởng chia sẻ ý kiến của các nước về việc ASEAN cần tiếp tục hỗ trợ Myanmar vượt qua khủng hoảng và nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch ASEAN 2026 Philippines và các nước thành viên đề xuất sáng kiến, xem xét biện pháp mới, nhằm thúc đẩy triển khai 5PC trước những chuyển biến ở Myanmar thời gian qua.

Trước đó cùng ngày, nhân dịp tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tại Cebu, Bộ trưởng Lê Hoài Trung đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Theresa P. Lazaro, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow và Bộ trưởng thứ hai Bộ Ngoại giao Brunei Dato Erywan Pehin Yusof.

Tại các cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung vui mừng thông tin về các kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có việc bầu ra Tổng Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cùng các chủ trương, quyết sách, phương hướng lớn, các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược nhằm xây dựng, phát triển Việt Nam trong thời đại mới.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh để tăng tốc, bứt phá, Việt Nam xác định động lực tăng trưởng mới là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược về thể chế, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng; khẳng định Việt Nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; chia sẻ các nội hàm mới về đối ngoại, trong đó đề cao yếu tố tự cường và đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, cùng với quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Quang cảnh phiên tham vấn không chính thức về Đồng thuận 5 điểm. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Chúc mừng Bộ trưởng Lê Hoài Trung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu vào Bộ Chính trị, đồng thời bày tỏ khâm phục về các thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, với tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu khu vực và thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao các nước đều tin tưởng, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi hai mục tiêu 100 năm: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong tiếp xúc song phương, các Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn tại khu vực; đề cao việc tăng cường đoàn kết và thống nhất nội khối, phối hợp lập trường và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực và toàn cầu; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả, thực chất.

Theo chương trình làm việc, ngày 29/1, Bộ trưởng Lê Hoài Trung và Đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để cùng các nước thành viên xem xét và thông qua các định hướng hợp tác ưu tiên cho Năm ASEAN 2026./.

