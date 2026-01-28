Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 28/1, trong không khí phấn khởi chào đón năm mới 2026, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và đoàn công tác cùng Ban Tổ chức cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941-28/1/2026) đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An).

Trước giờ tổ chức cầu truyền hình với chủ đề “Hai tay xây dựng một sơn hà” được tổ chức tại 4 điểm cầu gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Bằng, Nghệ An, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm con đường giải phóng cho dân tộc, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã trở về mảnh đất Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng qua cột mốc biên giới 108 (nay là cột mốc 675), để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Sự kiện lịch sử trọng đại này đã đánh dấu bước ngoặt mang tầm thời đại, chính là sự hội tụ mang tính tất yếu giữa tư duy lý luận cách mạng khoa học với thực tiễn phong trào cách mạng Việt Nam, gắn liền với những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX. Mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội cho nhân dân Việt Nam.

Chương trình cầu truyền hình kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam là sự kiện tri ân sâu sắc về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người, qua đó khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường và bài học quý báu về sức mạnh lòng dân.

Chiều cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về thăm, tặng quà cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vạn An.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà bày tỏ vui mừng, phấn khởi và thực sự xúc động được trở về quê nhà, được gặp gỡ đại biểu đại diện cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ và các gia đình khó khăn của xã Vạn An.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An, xã Vạn An và toàn thể bà con nhân dân xã Vạn An lời chúc mừng xuân mới. Phó Thủ tướng bày tỏ phấn khởi trong năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Nghệ An đã vượt lên bằng bản lĩnh, ý chí, nghị lực để đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; trong thành tựu chung đó có đóng góp của nhân dân xã Vạn An.

Trên tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Phó Thủ tướng mong muốn tỉnh Nghệ An và mỗi người con quê hương Nghệ An nỗ lực vượt bậc hơn nữa, phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Bác Hồ, phấn đấu đạt được những kết quả lớn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An đề ra cho giai đoạn 2025-2030.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng 1.500 suất quà cho người có công, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; trong đó tại xã Vạn An là 500 suất quà.Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng về thăm Trường Trung học Phổ thông Nam Đàn 1 thăm hỏi, động viên các thầy cô giáo, các em học sinh và tặng quà cho nhà trường./.

Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng).