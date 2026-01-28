Đưa Nghị quyết thành hành động: Xung lực mới cho hợp tác Việt Nam-Trung Quốc

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, bà Lưu Anh, nghiên cứu viên Viện Nghiên cứu Tài chính Trùng Dương, nhận định việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tạo động lực thúc đẩy hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam bước sang giai đoạn mới, với mức độ ngày càng sâu sắc.

Theo bà Lưu Anh, điều này được thể hiện trên nhiều phương diện. Thứ nhất, tin cậy chính trị cấp cao giữa hai nước tiếp tục được củng cố và nâng lên tầm cao mới. Đồng chí Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 8/2024. Tháng 4/2025, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950-18/1/2025) và “Năm giao lưu nhân dân Trung Quốc-Việt Nam."

Hai bên đã xác định phương hướng phát triển quan hệ với tinh thần “6 hơn," bao gồm tin cậy chính trị cao hơn; hợp tác quốc phòng-an ninh thực chất hơn; hợp tác thực chất sâu sắc hơn; nền tảng xã hội vững chắc hơn; phối hợp đa phương chặt chẽ hơn; bất đồng được kiểm soát, giải quyết tốt hơn.

Sau khi đồng chí Tô Lâm tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhanh chóng gửi điện chúc mừng và cuộc điện đàm sau đó giữa hai Tổng Bí thư thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với tính ổn định và liên tục trong đường lối lãnh đạo của Việt Nam. Sự tương tác cấp cao này cho thấy nền tảng vững chắc của sự tin cậy chính trị cấp cao và của quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em."

Theo bà Lưu Anh, chương trình nghị sự chính sách của đồng chí Tô Lâm tại Đại hội XIV, tập trung vào hiện đại hóa năng lực quản trị quốc gia và tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển chất lượng cao của Trung Quốc, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị giữa hai bên.

Thứ hai, hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc-Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định, với mức độ gắn kết trong chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng ngày càng sâu rộng. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong hơn 20 năm liên tiếp, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Cơ cấu thương mại song phương tiếp tục được tối ưu hóa, phản ánh mức độ hội nhập ngày càng cao của hai nền kinh tế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Bên cạnh đó, các dự án hợp tác chiến lược giữa hai nước đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ cao và phát triển xanh nổi lên như những động lực tăng trưởng mới. Việt Nam hiện xác định bán dẫn, kinh tế số và năng lượng xanh là các ưu tiên phát triển quốc gia, tạo ra sự bổ trợ đáng kể với thế mạnh công nghệ của Trung Quốc.

Ngoài ra, các dự án hợp tác về kết nối hạ tầng giữa hai nước đang được thúc đẩy theo hướng từng bước và thực chất, trong đó có các tuyến đường sắt kết nối khu vực biên giới, hợp tác phát triển hệ thống cửa khẩu và logistics thông minh, cũng như phối hợp trong lĩnh vực năng lượng và hạ tầng kỹ thuật...

Cuối cùng, giao lưu nhân văn và hợp tác đa phương tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng cho quan hệ Trung-Việt. Tháng 4/2025, lãnh đạo hai Đảng đã cùng chứng kiến lễ ký kết 45 văn kiện hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm dịch hải quan và thương mại nông sản. Các cơ chế như Diễn đàn Nhân dân Trung Quốc-Việt Nam và chương trình “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập” dành cho thanh niên Việt Nam tại Trung Quốc đã góp phần tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Bà Lưu Anh tin tưởng rằng việc đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư không chỉ củng cố đà cải cách và phát triển của Việt Nam, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp quan hệ song phương Trung-Việt một cách toàn diện, trên các trụ cột gồm tin cậy chính trị, hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ và phối hợp thể chế, qua đó thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược./.

