Đưa Nghị quyết thành hành động: Người dân là gốc, thước đo của mọi quyết sách

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp, thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và trách nhiệm cao của toàn Đảng trong việc hoạch định những quyết sách có ý nghĩa chiến lược, định hướng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Điều này tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như đường lối, chính sách và tầm nhìn phát triển đã được xác định cho đất nước trong thời gian tới.

Khi nghiên cứu báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày, cán bộ, đảng viên thành phố Hải Phòng rất tâm đắc, đánh giá cao những bài học qua 40 năm đổi mới cũng như quan điểm “dân là gốc, thước đo của mọi quyết sách”.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín

Nhiều năm công tác trong lĩnh vực Tuyên giáo của Đảng, từng trực tiếp chứng kiến và đồng hành cùng nhiều chặng đường của công cuộc đổi mới đất nước, Thạc sỹ Nguyễn Mạnh Thắng, giảng viên Trường Đại học Thành Đông, nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương (cũ) đã chia sẻ về 5 bài học sau 40 năm đổi mới được Tổng Bí thư Tô Lâm nêu trong bài phát biểu tại Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thắng, đến nay, Đảng ta luôn có sự kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn lịch sử đã chứng minh, đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu, càng không phải là “đổi màu”, hội nhập nhưng không “hòa tan” mà là sự vận động sáng tạo trên nền tảng kiên định.

Là người từng trải qua thời kỳ bao cấp và những năm đầu đổi mới đầy khó khăn, ông càng thấm thía rằng, nếu không giữ vững chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng thì đổi mới rất dễ chệch hướng. Đây không phải là sự kiên định giản đơn mà nhấn mạnh là yêu cầu vận dụng và phát triển sáng tạo, thể hiện sự trưởng thành về tư duy lý luận của Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cùng với đó, Đảng ta đã luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu. Thực tiễn cho thấy rất rõ, ở đâu tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ có tâm, có tầm thì ở đó phong trào phát triển, lòng dân đồng thuận; ngược lại, nơi nào buông lỏng kỷ cương, để cán bộ suy thoái thì niềm tin của nhân dân bị tổn hại.

Việc Đảng kiên quyết, kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cán bộ cơ sở là yêu cầu mang tính sống còn đối với Đảng cầm quyền trong giai đoạn hiện nay.

Qua nhiều năm công tác, đặc biệt là những năm làm công tác tham mưu, nắm bắt dư luận xã hội, ông Nguyễn Mạnh Thắng khẳng định, Đảng ta luôn giữ quan điểm “dân là gốc”, mọi chủ trương, chính sách dù đúng đến đâu, nếu không hợp lòng dân thì cũng khó đi vào cuộc sống.

Việc nhấn mạnh thực hành dân chủ thực chất, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, lấy sự hài lòng và tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá cán bộ cho thấy, Đảng ngày càng coi trọng mối quan hệ máu thịt với nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng cũng bày tỏ đồng tình với yêu cầu phân công, phân cấp, phân quyền với 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để chính sách đi vào thực tiễn. Tinh thần chủ động dự báo, phản ứng chính sách kịp thời trước các biến động trong nước và quốc tế thể hiện bản lĩnh của một Đảng cầm quyền ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại.

“Quá khứ là kinh nghiệm và từ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo, Đảng đã không ngừng đổi mới tư duy, nhất là tư duy chiến lược. Thực tiễn phát triển đã cho thấy, bảo thủ thì tụt hậu, giáo điều thì bế tắc, duy ý chí thì phải trả giá. Đổi mới tư duy nhưng vẫn tôn trọng quy luật khách quan, kiên định về chiến lược nhưng linh hoạt về sách lược, chính là biểu hiện của sự chín muồi về bản lĩnh chính trị và trí tuệ của Đảng sau bốn thập kỷ đổi mới,” ông Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Dân là gốc, thước đo của mọi quyết sách

Sau nghiên cứu báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại Đại hội XIV của Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mao Điền, thành phố Hải Phòng Đoàn Đình Tuyến thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư khi nhấn mạnh quan điểm “dân là gốc - thước đo của mọi quyết sách.”

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát biểu ý kiến. (Ảnh: TTXVN)

Đây không chỉ là sự kế thừa nhất quán tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng mà còn là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Việc lấy sự hài lòng, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả lãnh đạo, quản lý thể hiện rõ bản lĩnh, trách nhiệm và tính nhân văn sâu sắc của Đảng.

Ông Đoàn Đình Tuyến tin tưởng rằng tinh thần “dân là gốc” sẽ tiếp tục được cụ thể hóa mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng thể chế, hoạch định chính sách và tổ chức thực hiện, để mỗi chủ trương, quyết sách thực sự đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực bền vững cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Theo ông Đoàn Đình Tuyến, niềm tin của nhân dân đối với Đảng không đến từ lời nói mà từ những việc làm cụ thể, sự công tâm, liêm chính của cán bộ và hiệu quả của bộ máy chính quyền, được bảo vệ về quyền và lợi ích hợp pháp, giải quyết kịp thời, thấu đáo những bức xúc chính đáng.

Theo quan điểm đó, tại xã Mao Điền, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội; trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là: Phấn đấu đến năm 2027, xã Mao Điền đạt chuẩn “Chính quyền thân thiện, vì nhân dân phục vụ”; ưu tiên đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các công trình trọng điểm, tuyến giao thông huyết mạch, hạ tầng khung, công trình phục vụ dân sinh.

Xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng phát triển hệ thống trường lớp gắn với nhu cầu dân số tăng do phát triển đô thị và công nghiệp; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đầu tư nâng cấp Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo tiếp cận y tế ban đầu cho người dân.

Địa phương quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, đảm bảo công bằng, tiến bộ xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp (từ ngày 1/7/2025), Trung tâm phục vụ hành chính công của xã tiếp nhận 5.127 hồ sơ; trong đó, tiếp nhận trực tuyến 4.131 hồ sơ, tiếp nhận trực tiếp 996 hồ sơ. Hồ sơ đã giải quyết là 5.093 hồ sơ. Chính quyền xã phối hợp với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Cẩm Giàng giải quyết 378 thủ tục hành chính về đất đai cho công dân.100% rác thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý.

Xã Mao Điền thực hiện tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư theo quy định. Các vụ việc phát sinh cơ bản được quan tâm xem xét, giải quyết, kịp thời.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã tiếp 82 lượt công dân; tiếp nhận 39 đơn của công dân, đã giải quyết được 35 đơn, 4 đơn còn lại đang trong quá trình thu thập tài liệu xác minh và xử lý theo quy định.

Năm 2025, xã hoàn thành và vượt 6/6 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều công trình đường giao thông nông thôn được khởi công, xây dựng, trong đó một số công trình hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần thay đổi diện mạo nông thôn khang trang, cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Bên cạnh phát triển kinh tế-xã hội, những năm tới, Mao Điền nỗ lực nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, ông Đoàn Đình Tuyến khẳng định./.

