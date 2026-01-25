Chủ tịch Quốc hội thăm, tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 25/1, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đi thăm, chúc Tết một số gia đình lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ nhân dịp năm mới 2026, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ.

Thăm và chúc Tết nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của bà đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội; đánh giá cao Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn có những đóng góp ý kiến tâm huyết, hữu ích đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa trên cương vị Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu.”

Chia sẻ một số kết quả hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thời gian qua, Quốc hội đã có những đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, đẩy mạnh chuyển đổi số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả làm việc, giúp Quốc hội đạt những thành quả tích cực trong công tác, đặc biệt trong lĩnh vực lập pháp.

Thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục nỗ lực, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó và nâng cao vị thế cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất Việt Nam.

Cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, dù đã về hưu nhưng vẫn quan tâm theo dõi tình hình chính trị đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, chúc Tết gia đình đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ niềm vui, tự hào về thành công của Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như những kết quả tốt đẹp của Quốc hội trong thời gian qua đã được cử tri và nhân dân đánh giá cao; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực cống hiến hết mình vì sự nghiệp chung của cách mạng.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội; nhấn mạnh trong hành trình 80 năm Quốc hội Việt Nam, có vai trò và sự đóng góp rất lớn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, nhất là trong công cuộc đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của cả nước.

Gửi lời chúc mạnh khỏe, bình an tới gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn ông Nguyễn Hữu Châu (con trai Chủ tịch Nguyễn Hữu Thọ) và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia trong công tác Mặt trận cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh phường xã mạnh thì thành phố mới mạnh và thành phố mạnh thì đất nước mới vững mạnh. Năm 2026 sẽ phải hoàn thành việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh để đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Trung ương của Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ, tri ân và tặng quà, chúc Tết gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã đến thăm và chúc Tết Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Quốc hội cũng như những đóng góp đặc biệt xuất sắc của bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng trong lĩnh vực y học và phát triển y tế tại Việt Nam; chúc Giáo sư-bác sỹ Nguyễn Thị Ngọc Phượng mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp tích cực, hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Trân trọng đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ông Nguyễn Hữu Châu (con trai Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ); bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng xúc động cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; bày tỏ niềm vui, tự hào về sự thành công tốt đẹp của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và sự tin tưởng Quốc hội sẽ không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng ngày càng cao của cử tri, nhân dân cả nước./.

