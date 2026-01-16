Hải đoàn 129 Hải quân mang quà Tết, nhu yếu phẩm đến Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/1, tại phường Phước Thắng (Thành phố Hồ Chí Minh), Hải đoàn 129 Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân tổ chức Đoàn công tác thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sỹ cùng nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có âu tàu, làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa.

Đây là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện sự quan tâm đối với các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc. Hoạt động này góp phần giúp quân và dân Đặc khu Trường Sa có thêm động lực, vượt qua khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chuyến công tác, Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân cho biết cùng với việc khẳng định chủ quyền biển, đảo, chuyến đi góp phần mang hơi ấm đất liền đến với những người con nơi đầu sóng ngọn gió, giúp quân dân vơi đi nỗi nhớ nhà, vững vàng tay súng, cảm nhận Trường Sa luôn ở trong lòng Tổ quốc, để đón một cái Tết đầy đủ, ấm cúng như ở quê nhà.

Theo Thượng tá Bùi Ngọc Sang, ngoài việc đảm bảo nhu yếu phẩm đặc trưng của Tết cổ truyền như: gạo nếp, lợn gà, hoa mai, hoa đào..., năm nay đơn vị còn mang nhiều suất quà đến trao tận tay quân dân tại các điểm đảo, âu tàu, làng chài tại Đặc khu Trường Sa.

Hải đoàn cam kết trong những ngày Tết, các điểm đảo, âu tàu, làng chài luôn sẵn sàng hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước ngọt, nhiên liệu để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Hải đoàn sẽ thăm, tặng quà cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên các đảo Trường Sa, Sinh Tồn, Núi Le, Tốc Tan.

Ngoài các nhu yếu phẩm như gạo nếp, lá dong, đậu xanh, mứt, bánh kẹo để chuẩn bị cái Tết Bính Ngọ nơi trùng khơi đầy đủ hương vị, Đoàn công tác còn mang theo hơn 50 phần quà Tết tặng người dân trên đảo, tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Đoàn cũng mang theo 500 cây xanh và vật tư trồng cây nhằm thực hiện chương trình xanh hóa Trường Sa.

Cũng trong dịp này, Hải đoàn tổ chức bổ sung vật tư, hàng hóa, nhu yếu phẩm cho các âu tàu, làng chài để sẵn sàng phục vụ ngư dân khai thác hải sản trên biển trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Các đơn vị đảm bảo luôn đón tiếp và hỗ trợ tốt ngư dân, kể cả trong dịp Tết.

Thiếu tá Ngô Thái Phong, Thuyền trưởng tàu 638 Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân chia sẻ cấp ủy, chỉ huy và toàn bộ chiến sỹ trên tàu quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, vật tư cùng quà Tết cho các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa.

Tàu đã tiếp nhận toàn bộ hàng hóa, tổ chức chằng buộc chắc chắn để đảm bảo hành trình trong điều kiện thời tiết sóng gió, đưa quà Tết đến kịp thời với cán bộ, chiến sỹ và người dân.

Những ngày này, thời tiết biển diễn biến phức tạp, có sóng lớn do tác động của không khí lạnh tăng cường, cán bộ, chiến sỹ tàu 638 bày tỏ quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn để đưa đón Đoàn công tác, vận chuyển quà Tết và hàng hóa đến với Đặc khu Trường Sa đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn tuyệt đối./.

