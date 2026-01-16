Điện Biên: Khảo sát nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc thành cửa khẩu quốc tế

Ngày 16/1, tại khu vực mốc quốc giới số 144, biên giới đất liền Việt Nam-Lào thuộc địa phận bản Noong É, xã Mường Nhà, tỉnh Điện Biên, Đoàn khảo sát liên ngành do Đại tá Phan Văn Hóa, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tiến hành khảo sát xác định địa điểm nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc, tỉnh Điện Biên thành cửa khẩu quốc tế.

Tại buổi làm việc, Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã báo cáo, thuyết trình phương án xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Huổi Puốc; Báo cáo về cơ sở pháp lý song phương Việt Nam-Lào, cơ sở pháp lý của Việt Nam, vị trí, tình hình giao thông, cơ sở vật chất, trang thiết bị và công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cửa khẩu.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực địa tại điểm đấu nối và hai bên cánh gà cửa khẩu hiện có. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn và thống nhất đề xuất việc xác định địa điểm nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc phải đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng-an ninh và đối ngoại; phù hợp với quy hoạch xây dựng, phát triển cửa khẩu cả trước mắt cũng như lâu dài; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về cửa khẩu và các hoạt động xuất, nhập cảnh; xuất, nhập khẩu.

Tại cuộc làm việc, Đại tá Phan Văn Hóa cảm ơn sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các sở, ngành, địa phương liên quan. Đồng thời cho biết, hiện nay, cặp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) đã có đủ điều kiện pháp lý để tiến hành nâng cấp thành cửa khẩu quốc tế; có tiềm năng lớn trong thúc đẩy lưu thông hàng hóa và thu hút khách du dịch là hành khách nước thứ 3.

Đoàn khảo sát liên ngành thống nhất sớm hoàn chỉnh thủ tục, báo cáo, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên gửi Công hàm cho Chính quyền tỉnh Luang Prabang, Lào đề nghị tiến hành hội đàm thống nhất địa điểm và kế hoạch thực hiện nâng cấp cửa khẩu chính Huổi Puốc (Việt Nam)-Na Son (Lào) thành cửa khẩu quốc tế trong thời gian tới, làm cơ sở để triển khai các bước theo quy định của pháp luật./.

