Đồng Nai đưa dự án đường Vành đai 4 vào kế hoạch đầu tư công năm 2026

Quyết nghị bổ sung Dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2026 của tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết về việc thống nhất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, theo phương thức đối tác công tư đi qua địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh (tỉnh Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh).

Đây là hai nội dung quan trọng được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai biểu quyết thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (chuyên đề), diễn ra vào ngày 16/1.

Theo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, để có cơ sở sớm triển khai thực hiện từ đầu năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân bổ sung Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục thực hiện dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2026 tỉnh Đồng Nai.

Dự án thành phần 1-2 qua địa bàn Đồng Nai gồm: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh Đồng Nai thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh với tổng mức đầu tư khoảng 10.048,924 tỷ đồng, thuộc dự án nhóm A. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai huy động các nguồn vốn chưa phân bổ để đảm bảo nguồn vốn sẵn sàng bố trí cho “Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh” trong năm 2026 theo tiến độ triển khai dự án; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành và chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục đầu tư làm cơ sở giao vốn thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã quyết nghị thống nhất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành, theo phương thức đổi tác công tư.

Tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo kế hoạch, sân bay Long Thành dự kiến đưa vào khai thác thương mại vào giữa năm 2026. Tuy nhiên, hiện nay hệ thống giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn hạn chế.

Do đó, việc kết nối giao thông giữa hai sân bay Tân Sơn nhất và sân bay Long Thành được Ban chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban xác định là dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Dự án tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành được xác định là phương án kết nối giao thông chiến lược giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, góp phần tăng cường tính liên kết vùng và rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của hành khách giữa hai địa phương, đặc biệt là đáp ứng được nhu cầu vận chuyển của các chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài khi tới làm việc tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án có điểm đầu tại Ga Thủ Thiêm (Thành phố Hồ Chí Minh), điểm cuối Ga Long Thành (tỉnh Đồng Nai), chiều dài tuyến 42km, có 20 ga. Tổng mức đầu tư dự án 84.753 tỷ đồng; thời gian thực hiện 2025-2031.

Cũng tại kỳ họp chuyên đề này, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thông qua nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án xây dựng mương thoát nước mưa và thoát nước thải ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng Sikico mở rộng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất tỉnh Đồng Nai (bổ sung lần 1 năm 2026)./.

