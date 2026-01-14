ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 dự án Sân bay Quốc tế Long Thành

Ngày 14/1, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 26/QĐ-BXD ngày 9/1/2026 về việc giao ACV làm chủ đầu tư giai đoạn 2 Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, ACV sẽ là chủ đầu tư giai đoạn 2 Sân bay Long Thành (trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm hoạt động bay sẽ được giao cho Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam làm chủ đầu tư).

ACV có trách nhiệm lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 của dự án, trong đó có thể nghiên cứu phân kỳ đầu tư các công trình để đáp ứng nhu cầu khai thác.

Bộ Xây dựng yêu cầu ACV bố trí đầy đủ nguồn vốn để thực hiện đầu tư các công trình thuộc giai đoạn 2 Sân bay Long Thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thời gian tới, ACV sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị liên quan để triển khai các phần việc, chuẩn bị đầu tư các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000ha, công suất thiết kế 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm khi hoàn thành tất cả các giai đoạn.

Giai đoạn 1 của dự án (công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm) do ACV làm chủ đầu tư, dự kiến nửa đầu năm 2026 sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác thương mại.

Theo ACV, hiện tại, Sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai tất cả các gói thầu, các đơn vị huy động gần 15.000 nhân lực, 3.000 máy móc thi công cả ngày lẫn đêm.

Đến nay, hầu hết các gói thầu vượt tiến độ từ 3 đến 6 tháng so với hợp đồng; trong đó, đường cất hạ cánh, hệ thống đường lăn và sân đỗ tàu bay đã hoàn thành, phục vụ chuyến bay kỹ thuật ngày 19/12/2025.

Các hạng mục quan trọng của dự án như: Nhà ga hành khách, giao thông nội cảng, hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đang được đẩy nhanh thi công, hoàn thành trong tháng 6/2026./.

Kiểm tra giải phóng mặt bằng các dự án giao thông kết nối sân bay Long Thành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng tình trạng chậm giải phóng mặt bằng, chậm thi công do các đơn vị phối hợp chưa tốt.

Điều này liên quan đến trách nhiệm của nhiều đơn vị, đặc biệt là chủ đầu tư.