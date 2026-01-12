Bài 1: Khát vọng “kỳ tích” và tầm nhìn kỷ nguyên mới

Với tổng mức đầu tư sơ bộ 855.000 tỷ đồng, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ nhằm phát triển hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, mà còn thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ sông Hồng phù hợp với định hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng đô thị trung tâm của Thủ đô.

Dự án được kỳ vọng sẽ tạo nên một “kỳ tích sông Hồng” tương xứng với tầm vóc Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được khởi công đã chính thức mở ra một chương mới nơi sông Hồng trở thành trục cảnh quan trung tâm, một "kỳ tích" mới của sự phát triển hài hòa giữa văn hiến và hiện đại.

Đột phá từ tư duy quy hoạch đến cơ chế đặc thù

Việc khởi công Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng đã chính thức xác lập một tư duy phát triển mới. Hà Nội đã chủ động đặt sông Hồng vào trung tâm cấu trúc đô thị, tạo nên sự phát triển hài hòa giữa văn hiến và hiện đại.

Để triển khai một công trình quy mô lớn như vậy, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm sát sao của Trung ương thông qua các cơ chế mang tính đột phá. Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, sau khi Bộ Chính trị đồng ý về chủ trương, tại kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Cũng theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên "Kỳ tích sông Hồng," phục vụ mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên ngay trong năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2030; tạo nên diện mạo mới của Thủ đô Hà Nội “Văn hiến-Bản sắc-Sáng tạo” vươn mình thành đại đô thị sáng tạo, xanh, thông minh, kết nối toàn cầu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định: Việc đầu tư xây dựng dự án là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm tái thiết không gian đô thị ven sông, hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển không gian đô thị dọc hai bên bờ phù hợp với định hướng bền vững. Dự án là sự cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Thành ủy Hà Nội, cũng như tinh thần Nghị quyết 15-NQ/TW về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết: Nghị quyết số 258/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô cho phép Hội đồng Nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, kể cả dự án quan trọng quốc gia.

Đặc biệt, đối với lĩnh vực đất đai và giải phóng mặt bằng - một trong những khâu khó khăn nhất trong quy trình chuẩn bị dự án. Nghị quyết đã đưa ra cơ chế đột phá, cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố sử dụng ngân sách thành phố để thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước khi lựa chọn nhà đầu tư là bước tiến mang tính cách mạng, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị, giảm rủi ro cho nhà đầu tư.

Quy mô "siêu dự án" và 4 hợp phần chiến lược

Theo định hướng quy hoạch, Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 855.000 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP). Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính 19 xã, phường của thành phố Hà Nội.

Quy mô đầu tư gồm trục đại lộ giao thông dài khoảng 80 km; hệ thống công viên cảnh quan, vui chơi giải trí với diện tích khoảng 3.300 ha; cùng quỹ đất giải phóng mặt bằng khoảng 2.100 ha phục vụ tái thiết và phát triển đô thị. Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng chia thành 4 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, Dự án thành phần 1 là Trục Đại lộ cảnh quan tả ngạn sông Hồng được triển khai trên địa bàn 7 xã, phường gồm Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng. Dự án gồm tuyến đại lộ với quy mô 4-10 làn xe, chiều dài khoảng 35,78km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 29km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan với tổng diện tích khoảng 2.250ha cùng hệ thống kè sông dài khoảng 29km.

Đây là 1 trong 234 công trình trọng điểm trên cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Dự án thành phần 2 là Trục Đại lộ cảnh quan hữu ngạn sông Hồng được triển khai dọc theo sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua địa giới hành chính của 9 xã, phường gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân. Dự án bao gồm tuyến đại lộ với quy mô 8-10 làn xe, chiều dài khoảng 44,82km; tuyến đường cảnh quan ven sông dài khoảng 19 km; hệ thống 4 cụm công viên cảnh quan ven sông với tổng diện tích khoảng 1.004 ha cùng hệ thống kè sông dài khoảng 30 km.

Dự án thành phần 3 là Tuyến metro đi ngầm bên hữu ngạn sông Hồng dài khoảng 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường. Việc thiết lập tuyến metro đi ngầm nhằm mục tiêu kết nối đồng bộ với hệ thống đường sắt đô thị của thành phố, bảo đảm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, lâu dài.

Dự án thành phần 4 là Khu đô thị tái định cư, được triển khai tại chỗ trong phạm vi dự án đầu tư tổng thể dưới hình thức các khu chung cư cao tầng.

Đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trịnh Xuân Quang cho rằng, ý tưởng về một đô thị lớn phát triển hai bên bờ sông Hồng thực sự bùng nổ và định hình rõ nét nhất sau năm 1954, đặc biệt là những năm 2000 với quy hoạch Thủ đô Hà Nội mở rộng, chuyển dịch trọng tâm phát triển sang phía Bắc sông Hồng với tầm nhìn Thủ đô phát triển bền vững, lấy sông Hồng là trái tim. Dự án này là khát vọng nhiều đời của người dân Hà Nội, của nhiều thế hệ lãnh đạo Thành phố nói riêng, lãnh đạo đất nước nói chung. Khát vọng ấy, kỳ tích ấy đang có cơ hội để sớm thành hiện thực.

Còn Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, ước vọng ngàn đời của người dân Hà Nội đó là có một kỳ tích. Nếu ở Hàn Quốc có "kỳ tích sông Hàn" và nay nếu dự án này mà triển khai đúng tiến độ, đúng chất lượng và phản ánh đúng với tâm tư hơi thở cuộc sống, cũng như kỳ vọng của Hội đồng Nhân dân, kỳ vọng của người dân Hà Nội, lãnh đạo thành phố cũng như lãnh đạo Trung ương thì sẽ có “kỳ tích sông Hồng” là điểm đến, là khu du lịch, nâng cao đời sống văn hóa của người dân…/.

