Chi tiết phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV

Sáng 12/1, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo phương án phân luồng, hạn chế phương tiện giao thông đường bộ nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, tại khu vực nội thành Hà Nội, việc phân luồng giao thông được thực hiện theo thông báo riêng của Công an Thành phố Hà Nội.

Đối với khu vực ngoại thành và các tuyến đường liên tỉnh hướng về Hà Nội, trong các khung giờ cao điểm từ 06h00–08h00, 10h30–11h30, 13h00–14h00 và 16h00–18h00 những ngày diễn ra Đại hội, tạm cấm xe ô tô tải từ 10 tấn trở lên và xe chở khách từ 45 chỗ trở lên (trừ phương tiện phục vụ Đại hội, xe ưu tiên, xe làm nhiệm vụ, xe tuyến cố định, xe vệ sinh, xe xử lý sự cố) lưu thông trên nhiều tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính hướng vào trung tâm Thủ đô.

Cụ thể các khu vực tạm cấm gồm: Đoạn từ nút giao Thường Tín cao tốc Hà Nội - Ninh Bình; nút giao Yên Mỹ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng; nút giao với quốc lộ 18 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên; nút giao Bình Xuyên - IC3 cao tốc Hà Nội - Lào Cai hướng về trung tâm thành phố.

Đoạn từ ngã tư Ngọc Hồi - Giải Phóng và nút giao Ninh Hiệp - Vành đai 3 trên tuyến Quốc lộ 1A; nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 trên tuyến Quốc lộ 2; nút giao cầu vượt Phù Lỗ trên tuyến Quốc lộ 3; nút giao cầu Chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ trên tuyến Quốc lộ 5; ngã tư Xuân Mai trên tuyến Quốc lộ 6; ngã ba Sơn Tây trên tuyến Quốc lộ 32; nút giao Hòa Lạc (cầu Hoà Lạc) trên tuyến Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, tại tuyến Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, tạm cấm xe từ 10 tấn trở lên lưu thông từ 06h00 đến 21h00 trong thời gian diễn ra Đại hội.

Cục Cảnh sát Giao thông cũng công bố các lộ trình phân luồng thay thế đối với phương tiện di chuyển giữa các khu vực phía Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc, phía Nam và phía Đông, yêu cầu lái xe chủ động chuyển hướng, tránh đi vào khu vực nội thành Hà Nội trong thời gian hạn chế. Cụ thể trong thời gian tạm cấm các phương tiện di chuyển theo lộ trình phân luồng giao thông như sau:

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hòa Bình cũ…) và ngược lại các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Bình Xuyên - IC3 (tuyến cao tốc Hà Nội - Lào Cai) hoặc nút giao Quốc lộ 2A với Quốc lộ 2C, xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ (tuyến Quốc lộ 2) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn tỉnh Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) và nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Võ Nguyên Giáp → Võ Văn Kiệt → Quốc lộ 2 → cầu Vĩnh Thịnh → Quốc lộ 21A → Quốc lộ 6 hoặc Cao tốc Hoà Lạc - Hoà Bình đi địa bàn Hoà Bình (cũ) và các tỉnh Tây Bắc.

Từ các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Cao Bằng…) đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn…) và ngược lại. Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ nút giao Võ Văn Kiệt - Quốc lộ 2 (tuyến Quốc lộ 2), nút giao cầu vượt Phù Lỗ (tuyến Quốc lộ 3), nút giao với Quốc lộ 18, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh (tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 → Quốc lộ 1A (Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) đi các tỉnh Đông Bắc.

Từ các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) đi phía Nam và ngược lại. Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã ba Sơn Tây (tuyến Quốc lộ 32), nút giao Hoà Lạc (tuyến Đại lộ Thăng Long), ngã tư Xuân Mai (tuyến Quốc lộ 6) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 21A → đường Hồ Chí Minh đi các tỉnh phía Nam.

Từ phía Nam đi các tỉnh Tây Bắc (Sơn La, địa bàn tỉnh Hoà Bình cũ…) hoặc phía Đông (Hưng Yên, Hải Phòng, địa bàn Nam Định cũ…) và ngược lại.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ các nút giao Đồng Giao, Mai Sơn, Cao Bồ, Liêm Tuyền, Vực Vòng… (tuyến Cao tốc Hà Nội - Ninh Bình) hoặc các nút giao Duyên Hà, đường tránh Phủ Lý, cầu vượt Đồng Văn… (tuyến Quốc lộ 1A) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo các lộ trình đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 21A → đi các tỉnh Tây Bắc, các lộ trình Quốc lộ 10, Quốc lộ 21B (ĐT 494 cũ), Quốc lộ 38 → cầu Yên Lệnh → Quốc lộ 39 → phố Nối → Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ cầu vượt Khả Lễ (km 139 Quốc lộ 1A - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình Quốc lộ 18 hoặc đến nút giao với cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi các tỉnh phía Bắc; đến cầu vượt Bồ Sơn (km 138+500 Quốc lộ 1A) → Quốc lộ 38 → Quốc lộ 17 đi vào Quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi các tỉnh phía Đông.

Các phương tiện chủ động chuyển hướng từ ngã tư giao với đường tỉnh 277 - Cột đồng hồ Từ Sơn (km 154+100 ĐT 295B - Quốc lộ 1A cũ) rẽ phải vào đường tỉnh 277 mới (hướng đi Đồng Kỵ) để vòng tránh lộ trình hướng về khu vực nội thành Hà Nội và đi theo lộ trình đường tỉnh 286 → đường Huỳnh Thúc Kháng (xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) → Quốc lộ 18 đi các tỉnh phía Bắc; đến ngã tư giao với đường tỉnh 277 → Quốc lộ 1A (hướng đi Đền Đô) đi các tỉnh phía Đông.

Cục Cảnh sát Giao thông đề nghị người tham gia giao thông, doanh nghiệp vận tải và đội ngũ lái xe hạn chế tối đa việc lưu thông trong khung giờ, tuyến đường bị cấm; chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông; chủ động theo dõi thông tin giao thông để lựa chọn lộ trình phù hợp./.