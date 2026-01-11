Thị trường

Quảng Trị: Phát hiện cơ sở kinh doanh hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Ngày 10/1, các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh H.H do ông H.V.H. làm chủ, tại đường Lê Lợi, phường Đồng Hới phát hiện 1.351 sản phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Thanh Thủy
Các lực lượng chức năng kiểm tra nguồn gốc hàng hóa của hộ kinh doanh H.H. (Ảnh: TTXVN phát)
Chiều 11/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện 1 cơ sở kinh doanh bày bán nhiều hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Trước đó, ngày 10/1, các lực lượng chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh H.H do ông H.V.H. làm chủ, tại đường Lê Lợi, phường Đồng Hới phát hiện 1.351 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp.

Đặc biệt, trong đó có 1.075 sản phẩm bánh kẹo, rong biển ăn liền có xuất xứ từ Hong Kong (Trung Quốc), Hàn Quốc và 276 đơn vị bánh, nước trái cây lên men không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngay sau đó, các lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh H.H về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm; đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.../.

#nguồn gốc xuất xứ #bánh kẹo #rong biển Quảng Trị
