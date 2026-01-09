Nhà vườn trồng hoa Tết ở Cần Thơ dự kiến lợi nhuận giảm

Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà vườn ở Cần Thơ đã xuống giống hơn 850.000 chậu hoa kiểng các loại để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Dù thời tiết tương đối thuận lợi, song áp lực từ chi phí đầu vào và sức mua dự kiến giảm đang khiến người trồng hoa đối mặt với nỗi lo lắng về lợi nhuận.

Năm nay, giá các mặt hàng đầu vào như phân bón, cây giống và giá thể đồng loạt tăng khoảng 20 - 30%. Theo tính toán của các hộ dân, mức đầu tư tăng thêm từ 3.000 - 4.000 đồng/chậu nhỏ và hơn 10.000 đồng/chậu lớn so với năm ngoái.

Trong khi chi phí sản xuất tăng mạnh, giá bán ra lại khó có thể điều chỉnh tương ứng. Anh Võ Ngọc Ẩn (Làng hoa Phó Thọ - Bà Bộ) chia sẻ: "Dự kiến giá bán chỉ tăng nhẹ để người mua dễ chấp nhận. Nếu tăng quá cao theo chi phí đầu vào thì sẽ rất khó tiêu thụ trong bối cảnh kinh tế khó khăn."

Tình trạng "vốn tăng, giá đứng" này khiến lợi nhuận của người trồng hoa được dự báo sẽ thấp hơn mọi năm.

Dự đoán tình hình kinh tế khó khăn, người dân sẽ siết chặt chi tiêu nên, nhiều nhà vườn chủ động giảm số lượng hoa. Anh Dương Lịch Sử, xã Phong Điền cho biết, năm nay chỉ trồng 1.000 chậu hoa (giảm 1/2 so với các năm), chủ yếu tập trung vào một số loài hoa có giá thành thấp như: vạn thọ, dừa cạn,... phù hợp với túi tiền người tiêu dùng.

Hợp tác xã Tân Long A, xã Phong Điền có 35 thành viên trồng hoa phục vụ thị trường Tết Bính Ngọ 2026 với số lượng khoảng 50.000 chậu, không tăng so với năm trước.

Đáng chú ý, năm nay, các thành viên Hợp tác xã Tân Long A có sự thay đổi “chiến thuật” canh tác các giống hoa phục vụ Tết. Theo đó, số lượng cúc Đài Loan, cúc pha lê giảm mạnh, thay vào đó, nhà vườn trồng cúc pico và cúc Hàn Quốc.

Mọi năm, vườn gia đình anh Lê Khắc Huy luôn trồng cúc Đài Loan, cúc pha lê để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán. Nhưng năm nay, hai loài hoa này “vắng bóng” trong khu vườn 7.000 chậu hoa các loại.

Sở dĩ có sự thay đổi này, theo anh Lê Khắc Huy, Giám đốc Hợp tác xã hoa kiểng Tân Long A là do ảnh hưởng thời tiết nên cúc Đài Loan, cúc pha lê khó chăm sóc và chi phí nhân công lặt nụ cao; trong khi đó, chuyển sang trồng các loại hoa khác lợi nhuận cao hơn và nhẹ công chăm sóc.

Theo ghi nhận, do tác động của thời tiết và kỹ thuật xử lý, một số loại cúc (mâm xôi, Đài Loan...) đã nở hoa sớm (trước 20 ngày), có một số vườn dự kiến nở sớm hơn từ 7 đến 10 ngày.

Bên cạnh cúc Đài Loan bị vàng lá, vàng bông, héo cây do ảnh hưởng mưa trái mùa, gây thiệt hại khoảng 20% - 30% thì khoảng 30 chậu cúc mâm xôi (trong tổng số 150 chậu) của vườn nhà chị Nguyễn Thị Thu Lan, xã Phong Điền cũng bị trổ sớm.

Hiện nhiều chậu đã nở bông 80 – 90%. Theo chị Lan, những chậu cúc mâm xôi nở sớm sẽ bị xuống màu vào dịp Tết, khó bán, phải hạ giá hoặc phải bỏ cây.

Để khắc phục tình trạng này, nhà vườn có kinh nghiệm sẽ điều chỉnh bằng cách tăng lượng phân đạm để hãm tốc độ nở, giúp hoa đúng vụ mà không làm ảnh hưởng đến giá bán.

Mặc dù, 3 ngày qua, trên địa bàn thành phố Cần Thơ xuất hiện mưa trái mùa làm hư hỏng hoa và ảnh hưởng bộ rễ cây, nhà vườn tốn thêm chi phí để xịt thuốc bảo vệ hoa.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà vườn thời tiết năm nay vẫn thuận lợi hơn mọi năm do mưa trái mùa nhưng rải rác chứ không kéo dài liên tục.

Theo anh Võ Ngọc Ẩn, Làng hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ nhận định thời tiết năm nay có phần thuận lợi hơn năm ngoái do có không khí lạnh sớm vào buổi sáng, điều này giúp hoa phát triển tốt.

Thông tin về thị trường và tiêu thụ, anh Lê Khắc Huy dự đoán năm nay số lượng thương lái giảm khoảng 50% so với các năm trước. Nguyên nhân là do một số thương lái cũ đã tự học kinh nghiệm và chuyển sang tự trồng để bán.

Do đó, nếu thương lái lấy hoa ít, bà con xã viên sẽ tập trung mang hoa ra bán tại các chợ lẻ. Dù vất vả hơn nhưng anh Huy tin tưởng tình hình tiêu thụ vẫn sẽ ổn định./.

