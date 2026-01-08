Chứng khoán duy trì đà tăng, VN-Index tiến sát 1.875 điểm

Thị trường chứng khoán phiên sáng tiếp tục khởi sắc khi VN-Index tăng hơn 11 điểm, tiến sát mốc 1.875 điểm trong bối cảnh dòng tiền duy trì trạng thái sôi động.

Nhóm cổ phiếu trụ và dầu khí bứt phá mạnh, trong khi diễn biến chung của thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành.

Kết thúc phiên giao dịch sáng 8/1, thị trường chứng khoán duy trì diễn biến tích cực khi VN-Index tăng 11,45 điểm, lên 1.873,03 điểm. Thanh khoản đạt hơn 532,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 16.376,3 tỷ đồng. Độ rộng thị trường khá cân bằng với 161 mã tăng giá, 148 mã giảm giá và 56 mã đi ngang.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 0,43 điểm lên 249,83 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 44,7 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.035 tỷ đồng. Toàn sàn có 75 mã tăng giá, 54 mã giảm giá và 62 mã đứng giá.

Tại UPCoM, UPCOM-Index tăng 0,35 điểm lên 121,39 điểm, với khối lượng giao dịch hơn 37,5 triệu cổ phiếu, giá trị đạt 534,5 tỷ đồng. Số mã tăng giá chiếm ưu thế với 138 mã, trong khi có 75 mã giảm giá và 77 mã đi ngang.

Rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận 15 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 2 mã đứng giá. Nhiều cổ phiếu trụ tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường như VIC tăng 2,35%, GAS tăng 5,76%, GVR tăng 3,23%, VNM tăng 1,52%.

Nhóm dầu khí tiếp tục là điểm sáng khi tăng mạnh trên diện rộng. Cụ thể, PVC tăng 6,45%, PVS tăng 5,28%, BSR tăng 5,29%, OIL tăng 4,27%, TOS tăng 2,04%, PVB tăng 1,64%, PVD tăng 1,5%, PLX tăng 1,33%. Dòng tiền sôi động cũng lan tỏa sang nhóm chứng khoán với nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá.

Bên cạnh đó, nhóm viễn thông ghi nhận diễn biến tích cực khi FOX, MFS, TTN, VGI đều tăng. Các nhóm ngành còn lại phân hóa với sắc xanh và đỏ đan xen.

Diễn biến phiên sáng cho thấy tâm lý thị trường vẫn tích cực, dòng tiền tiếp tục luân chuyển vào các nhóm ngành dẫn dắt như dầu khí, chứng khoán và cổ phiếu trụ. Tuy nhiên, sự phân hóa vẫn hiện hữu, nhà đầu tư được khuyến nghị duy trì sự chọn lọc, ưu tiên các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt và thanh khoản cao./.

