Chứng khoán ngày 7/1: Bứt phá hơn 45 điểm, VN-Index tiếp tục lập đỉnh

Phiên giao dịch ngày 7/1 khép lại với diễn biến khởi sắc khi dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ, giúp thị trường chứng khoán tăng điểm trên diện rộng.

VN-Index tăng 45,31 điểm, lên 1.861,58 điểm; HNX-Index tăng 2,88 điểm lên 249,4 điểm. Thị trường nghiêng hẳn về bên mua với 511 mã tăng giá, trong khi có 212 mã giảm. Rổ VN30 ghi nhận 28 mã tăng và chỉ 2 mã giảm, cho thấy vai trò dẫn dắt rõ nét của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Thanh khoản thị trường được cải thiện so với phiên trước. Trên HOSE, khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng hơn 32.889,6 tỷ đồng. Trên HNX, khối lượng giao dịch đạt hơn 77,5 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 1.558 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, VN-Index duy trì đà tăng mạnh khi lực cầu chiếm ưu thế, giúp chỉ số liên tục bứt phá và đóng cửa tại mức cao nhất phiên. Các cổ phiếu trụ cột như VIC, VHM, VCB và BID là những mã đóng góp tích cực nhất.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index cũng diễn biến tích cực nhờ sự hỗ trợ của các mã KSV tăng 9,97%, IDC tăng 6,58%, DTK tăng 7,5% và KSF tăng 1,04%.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh bao phủ phần lớn thị trường. Ngành dịch vụ truyền thông dẫn đầu đà tăng, nổi bật là VGI tăng 10,2%, CTR tăng 4,82%, TTN tăng 2,99% và YEG tăng 0,83%.

Theo sau là nhóm năng lượng và tiện ích, với nhiều cổ phiếu tăng mạnh như BSR và PLX tăng kịch trần, PVT tăng 6,77%, GAS tăng 6,88%, POW tăng 6,67%, HDG tăng 3,08% và NT2 tăng 0,81%.

Ở chiều ngược lại, ngành chăm sóc sức khỏe là nhóm duy nhất giảm điểm, chủ yếu do các mã DVN giảm 4,52%, PMC giảm 5,29%, DTG giảm 3,23% và PPP giảm 7,54%.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng hơn 522 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT với giá trị 286,63 tỷ đồng, HPG 220,24 tỷ đồng, VIC 175,08 tỷ đồng và MBB 164,46 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng hơn 25 tỷ đồng, tập trung vào các mã PVS, IDC, CEO và NTP.

Diễn biến tăng mạnh của thị trường cùng độ rộng tích cực và sự trở lại của dòng vốn ngoại cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang được cải thiện rõ rệt.

Đà tăng được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lan tỏa sang nhiều nhóm ngành cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn đang ủng hộ chiều đi lên. Tuy nhiên, sau nhịp tăng mạnh, thị trường có thể xuất hiện các nhịp rung lắc kỹ thuật./.

Sắc xanh bao phủ, VN-Index liên tiếp lập đỉnh nhờ dòng tiền lớn Chỉ số VN-Index sáng 7/1 lập đỉnh mới, tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho nhà đầu tư trong khi thanh khoản trên sàn HOSE sáng nay tăng mạnh 41% so với phiên sáng qua, đạt hơn 16.453,4 tỷ đồng.