Chỉ số Dow Jones tiến gần mốc lịch sử 50.000 điểm

Các chỉ số chứng khoán Mỹ chốt phiên 6/1 tăng điểm, với chỉ số Dow Jones lập kỷ lục, khi cổ phiếu của các nhà sản xuất chip phục hồi nhờ sự lạc quan trở lại về trí tuệ nhân tạo (AI).

Chỉ số S&P 500 tăng 0,62%, kết thúc phiên giao dịch ở mức 6.944,82 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,65%, lên 23.547,17 điểm, trong khi chỉ số Dow Jones tăng 0,99% lên 49.462,08 điểm, tiến gần mốc 50.000 điểm lịch sử.

Cổ phiếu của các công ty cung cấp bộ nhớ và công nghệ lưu trữ dữ liệu đã tăng mạnh sau khi tập đoàn công nghệ Nvidia ra mắt nền tảng AI mới nhất có tên Vera Rubin.

Cổ phiếu của SanDisk tăng hơn 27%, Western Digital tăng 17%, Seagate Technology tăng 14% và Micron Technology tăng 10%. Cả bốn cổ phiếu đều đạt mức cao kỷ lục.

Khi các công ty bước vào mùa báo cáo lợi nhuận quý 4 trong vài tuần tới, mức định giá trên Phố Wall vẫn tương đối cao. Chỉ số S&P 500 đang giao dịch ở mức gấp khoảng 22 lần lợi nhuận dự kiến, giảm so với mức 23 hồi tháng 11/2025 nhưng cao hơn mức trung bình 5 năm là 19, theo dữ liệu của tập đoàn dữ liệu tài chính LSEG.

Theo giới phân tích, các công ty công nghệ lớn sẽ báo cáo lợi nhuận rất tích cực, và tất cả các ước tính về chi tiêu vốn sẽ lại được điều chỉnh tăng lên.

Các nhà đầu tư đang chờ dữ liệu kinh tế đáng tin cậy khi ảnh hưởng của đợt đóng cửa chính phủ liên bang kéo dài kỷ lục 43 ngày dần giảm bớt, và các báo cáo sắp tới bao gồm Khảo sát về số lượng việc làm còn trống và tỷ lệ luân chuyển lao động được công bố trong ngày 7/1 và báo cáo việc làm tháng 12/2025 được công bố vào ngày 9/1. Dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến có thể củng cố khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch 6/1, chỉ số VN - Index tăng 27,87 điểm (1,56%) lên 1.816,27 điểm. Chỉ số HNX - Index lại giảm 0,22 điểm (0,09%) xuống 246,52 điểm./.

