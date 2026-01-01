SSI: Lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết quý 4/2025 ước tăng 20% so cùng kỳ

Báo cáo ước tính kết quả kinh doanh quý 4/2025 (ngày 32/12) của Bộ phận Phân tích Khách hàng cá nhân của Công ty Chứng khoán SSI (SSI Research) đã đưa ra cái nhìn toàn cảnh về 47 công ty niêm yết trong phạm vi theo dõi. Theo đó, tổng lợi nhuận của nhóm này dự kiến tăng trưởng khả quan 20% so với cùng kỳ năm trước và tăng 27% so với quý 3.

Nhóm bất động sản và bán lẻ dẫn sóng

Cụ thể, động lực tăng trưởng trong quý cuối năm 2025 chủ yếu đến từ sự hồi phục mạnh mẽ của nhóm bất động sản dân cư sau giai đoạn trầm lắng, cùng đà tăng trưởng bền vững của các ngành thép, bán lẻ và vật liệu xây dựng. Lũy kế cả năm 2025, lợi nhuận trước thuế của nhóm nghiên cứu ước tính tăng 18%.

Trong danh sách các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng dương, nhóm bất động sản và khu công nghiệp ghi nhận nhiều điểm sáng nhờ bàn giao dự án. Điển hình, Vinhomes (VHM) được kỳ vọng hưởng lợi lớn từ việc ghi nhận doanh số giao dịch lô lớn tại dự án Green Paradise. Công ty Kinh Bắc (KBC) dự kiến bàn giao 25ha tại khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, trong khi Nhà Khang Điền (KDH) thúc đẩy lợi nhuận nhờ bàn giao các căn hộ thấp tầng tại dự án Gladia.

Ở nhóm Tài chính - Ngân hàng, Techcombank (TCB) gây ấn tượng với mức dự báo lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 8,2 nghìn tỷ đồng, tăng tới 74% so với cùng kỳ (nhờ mức nền thấp của cùng kỳ 2024) và tăng trưởng tín dụng 18-19%. Bên cạnh đó, HDBank (HDB) cũng dự kiến tăng trưởng 55%, đạt 6,3 nghìn tỷ đồng nhờ khoản lợi nhuận bất thường từ việc thoái vốn tại mã VJC.

Nhóm Bán lẻ và Tiêu dùng tiếp tục đà phục hồi. Trong đó, Thế giới di động (MWG) được dự báo tăng trưởng mạnh nhờ doanh số iPhone và sự cải thiện của Bách hóa Xanh. Và, FPT Retail (FRT) hưởng lợi từ việc mở rộng chuỗi Long Châu và tối ưu chi phí tại FPT Shop. Đáng chú ý, Công ty Đông Hải Bến Tre (DHC) ước tính lợi nhuận ròng tăng đột biến 106% nhờ giá giấy phế liệu giảm và nhu cầu mùa lễ hội.

Cùng với đó, ngành thép và vật liệu xây dựng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với Hòa Phát (HPG) dự kiến lợi nhuận ròng đạt 4,8 nghìn tỷ đồng (+71% so với cùng kỳ) nhờ đóng góp từ dự án Dung Quất 2. Và, Công ty Nhựa Bình Minh (BMP) ước tính lợi nhuận tăng 62% do chi phí nguyên liệu PVC giảm sâu.

Áp lực từ trích lập dự phòng và mức nền cao

Ở chiều ngược lại, một số doanh nghiệp đối mặt với tăng trưởng âm do áp lực so sánh với mức nền cao kỷ lục của quý 4/2024 hoặc trích lập dự phòng rủi ro.

Cụ thể, nhóm ngân hàng có sự phân hóa mạnh. Ngân hàng BIDV (BID) và VietinBank (CTG) dự báo lợi nhuận giảm lần lượt 14% so với cùng kỳ do mức nền so sánh quá cao cùng kỳ năm trước, dù hoạt động kinh doanh cốt lõi vẫn ổn định. OCB ước tính lợi nhuận giảm nhẹ 1% do áp lực chi phí dự phòng và biên lãi ròng (NIM) suy giảm.

Cùng với đó, nhóm dầu khí và phân bón cũng gặp khó khăn nhất định. Cụ thể, mã GAS chịu ảnh hưởng bởi xu hướng giảm của giá dầu và LPG dù sản lượng tăng. Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVS) cũng dự kiến lợi nhuận ròng giảm 16% do thiếu hụt khoản thu nhập bất thường từng ghi nhận trong quý 4/2024.

Đối với ngành Bất động sản khu công nghiệp, Công ty IDICO (IDC) được dự báo lợi nhuận trước thuế giảm mạnh 59% so với cùng kỳ do diện tích cho thuê đất giảm và chi phí dự phòng gia tăng khi chất lượng tài sản suy yếu. Tương tự, Công ty Becamex (BCM) giảm lợi nhuận do thiếu các hợp đồng bán đất quy mô lớn tại Thành phố mới Bình Dương./.

