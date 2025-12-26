Chứng khoán châu Á tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần

Thị trường chứng khoán châu Á đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần vào phiên ngày 26/12.

Cùng lúc đó, đà tăng giá phi mã của vàng và bạc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi nhà đầu tư nỗ lực chốt lại năm 2025 ở vị thế cao.

Bất chấp thanh khoản mỏng do các thị trường tại Australia, Hong Kong (Trung Quốc) và phần lớn châu Âu đóng cửa nghỉ lễ, khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư vẫn gia tăng mạnh mẽ trong tuần này nhằm hướng tới đợt phục hồi cuối năm.

Chỉ số Topix của Nhật Bản đã leo lên mức cao kỷ lục, tăng 0,5% vào cuối phiên. Trong khi đó, chỉ số chuẩn của Hàn Quốc tăng 0,6%, nâng tổng mức tăng hàng năm lên con số ấn tượng 72%, trở thành thị trường chứng khoán lớn có hiệu suất tốt nhất thế giới trong năm nay.

Tại Trung Quốc, chỉ số cổ phiếu blue-chip tăng 0,27%, hướng tới mức tăng 18% cho cả năm, đà tăng mạnh nhất kể từ năm 2020.

Những diễn biến tích cực này đã đẩy chỉ số MSCI khu vực châu Á-Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) lên mức cao nhất kể từ ngày 14/11. Chỉ số này ghi nhận mức tăng 0,4% trong phiên và đã tăng tổng cộng 25% tính từ đầu năm 2025 đến nay.

Ngoài chứng khoán, tâm điểm chú ý dồn vào thị trường kim loại quý. Giá bạc giao ngay đã tăng hơn 4% lên mức cao kỷ lục. Giá vàng cũng chạm đỉnh lịch sử mới, giao dịch ở mức 4.503,39 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 71%, hướng tới mức tăng trưởng hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979. Ấn tượng hơn, giá bạc đã tăng tới 158% trong năm nay.

Bước sang năm 2026, nhà đầu tư đang tập trung vào lộ trình cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Các nhà giao dịch đang đặt cược có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2026, dù Fed dự kiến sẽ không hành động trước tháng 6/2026.

Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, đang trên đà giảm 0,8% trong tuần này, tuần kém nhất kể từ tháng 7/2025. Chỉ số này đứng ở mức 97,935 trong phiên giao dịch châu Á.

Thị trường cũng đang chờ đợi Tổng thống Donald Trump đề cử ứng viên cho vị trí Chủ tịch Fed thay thế ông Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026. Bất kỳ tín hiệu nào về quyết định của ông Trump cũng có thể làm lay chuyển thị trường trong tuần tới.

Tại Việt Nam, khoảng 10 giờ 55 phút, chỉ số VN-Index giảm 43,33 điểm (2,48%) xuống 1.699,48 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,15 điểm (0,53%) xuống 249,71 điểm./.

