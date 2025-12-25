Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều khi nhiều thị trường nghỉ lễ

Thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch 25/12 khi phần lớn các thị trường trong khu vực và quốc tế đóng cửa nghỉ lễ Giáng sinh.

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 tăng 63,69 điểm, tương đương 0,13% lên 50.407,79 điểm. Chỉ số Topix tăng 10,61 điểm, tương đương 0,31% lên 3.417,98 điểm.

Chỉ số Shanghai Composite tại sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,3%. Thị trường chứng khoán Thái Lan và Indonesia giảm điểm. Thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đóng cửa nghỉ lễ.

Các nhà đầu tư cảm thấy lạc quan sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tuyên bố sẽ đảm bảo nguồn cung tiền tệ đầy đủ, giúp duy trì tài chính ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát. Vào đầu tuần, PBoC cũng đã quyết định giữ nguyên các mức lãi suất cho vay ngắn hạn.

Các nhà đầu tư sẽ đặc biệt chú ý đến các diễn biến kinh tế ở Mỹ trong vài tuần tới và liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có điều chỉnh lãi suất hay không. Nhiều chuyên gia dự đoán Fed sẽ không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tháng 1/2026.

Tại Việt Nam vào lúc 14 giờ 50 phút chỉ số VN-Index giảm 39,97 điểm (2,24%) xuống 1.742,85 điểm, HNX-Index giảm 1,62 điểm (0,64%) xuống 250,98 điểm./.

Bán tháo lan rộng từ Mỹ, chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Phiên 18/12, chứng khoán châu Á phần lớn giảm điểm khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi đà lao dốc của Phố Wall, cùng những hoài nghi về định giá cổ phiếu công nghệ và lộ trình lãi suất của Fed.