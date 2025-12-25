Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII năm 2005

Đại hội thi đua lần thứ VII có ý nghĩa quan trọng, đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005 và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VII diễn ra từ ngày 4-6/10/2005 tại Hà Nội.

Tham dự đại hội có hơn 1.270 đại biểu được lựa chọn từ các hội nghị điển hình tiên tiến và đại hội thi đua của các ban, bộ, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước.

Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng, đánh giá lại phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2001-2005; kiểm điểm việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Chỉ thị số 39/TW của Bộ Chính trị chỉ đạo việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động đợt thi đua đặc biệt trong năm 2005 nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2001-2005)./.