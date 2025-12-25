Multimedia
Xác minh clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội đánh hội đồng một người đàn ông

Ngày 25/12, công an phường Tương Mai, Hà Nội) đang xác minh clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo vàng bị nhiều người vây đánh tại chung cư K35 Tân Mai.

Bản tin 60s ngày 25/12/2025 gồm những nội dung sau:

Xác minh clip bảo vệ chung cư ở Hà Nội đánh hội đồng một người đàn ông.

Băng giá phủ kín đỉnh Fansipan, khung cảnh như cổ tích mùa Giáng sinh.

500 xe buýt cùng hàng trăm doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ ngừng hoạt động.

Sương mù dày đặc bao trùm Thành phố Hồ Chí Minh, cảnh báo chất lượng không khí xấu.

Người dân hoảng hốt khi loài chim quý hiếm bay vào nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Phe Dân chủ kêu gọi ông Trump đảo ngược quyết định triệu hồi hàng loạt đại sứ.

Tổng thống Putin gửi thư chúc mừng năm mới cho ông Kim Jong Un.

Thái Lan - Campuchia nối lại đàm phán biên giới./.

#đỉnh Fansipan #Giáng sinh #noel #tuyết rơi #hành hung #khí CNG #xe buýt #ô nhiễm không khí #sương mù #sách đỏ #chim quý hiếm #chim hồng hoàng #Trump #Đảng Dân chủ Mỹ #Triệu hồi đại sứ Mỹ #Putin #Kim Jong Un #Nga #Triều Tiên #Xung đột Thái Lan-Campuchia #Biên giới Campuchia-Thái Lan

