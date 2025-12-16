Xã hội
Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam

Lê Khắc Ngọ (Mr.Hunter), nghi phạm cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỉ đồng cùng Phó Đức Nam (Mr.Pips), đã bị dẫn độ từ Philippines về nước.

Bản tin 60s ngày 16/12/2025 gồm những nội dung sau:

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị bắt sau bê bối chi trả tiền A80.

Luật Dân số dừng chính sách “mỗi gia đình chỉ được sinh từ 1 đến 2 con”.

Vàng SJC lập đỉnh mới, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu đồng.

Xuất hiện hình ảnh liên quan đến vụ điểm số gây tranh cãi tại chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Mỹ chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố đêm Giao thừa.

Saudi Arabia đột ngột rút quân khỏi Yemen.

Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk./.

(Vietnam+)
Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Nghe