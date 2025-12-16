Bản tin 60s ngày 16/12/2025 gồm những nội dung sau:

Mr.Hunter Lê Khắc Ngọ bị dẫn độ về Việt Nam.

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bị bắt sau bê bối chi trả tiền A80.

Luật Dân số dừng chính sách “mỗi gia đình chỉ được sinh từ 1 đến 2 con”.

Vàng SJC lập đỉnh mới, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu đồng.

Xuất hiện hình ảnh liên quan đến vụ điểm số gây tranh cãi tại chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33.

Mỹ chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố đêm Giao thừa.

Saudi Arabia đột ngột rút quân khỏi Yemen.

Mỹ yêu cầu Ukraine rút quân khỏi Donetsk./.