Cần Thơ: Nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt

Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng (thành phố Cần Thơ) vừa có báo cáo chính thức về vụ việc nhiều cây xanh bị đốn hạ trái phép tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Sau khi nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng đã chỉ đạo Công an phường tiến hành kiểm tra thực tế tại khu văn hóa Hồ Nước Ngọt (địa chỉ số 2 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng).

Qua kiểm đếm thực tế vào ngày 8/12, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 42 cây xanh đã bị đốn hạ. Số cây bị chặt phá chủ yếu là cây xà cừ và một số loại cây khác.

Tại thời điểm ghi nhận, các gốc cây bị đốn có màu gỗ còn tươi; các nhánh cây bị cắt tỉa bỏ lại ngổn ngang trên đường bêtông, trong khi phần thân gỗ đã bị vận chuyển đi nơi khác.

Đáng chú ý, khu vực xảy ra vụ việc không có hệ thống camera giám sát.

Qua xác minh từ nhiều nguồn tin và thực tế hiện trường, cơ quan chức năng xác định đã có một nhóm người thực hiện việc đốn hạ số cây nói trên. Các đối tượng này đã thực hiện 7 lượt xe tải để vận chuyển số gỗ ra khỏi khu vực.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch rà soát, thống kê toàn bộ thiệt hại.

Một thân cây bị chặt bên đường. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Hiện Ủy ban Nhân dân và Công an phường Sóc Trăng đang phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Cần Thơ) cùng các đơn vị liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc; đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt thuộc quyền quản lý của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, thực tế địa lý lại nằm tại địa bàn phường Sóc Trăng (cách xa nơi đặt cơ quan quản lý). Do đó, khoảng cách giữa "quyền quản lý trên giấy" và "giám sát thực địa" đã tạo ra một khoảng trống về an ninh.

Theo ý kiến của một số người dân địa phương, việc các đối tượng có thể huy động nhân lực, phương tiện cơ giới để đốn hạ và vận chuyển khối lượng gỗ lớn ngay giữa khu vực công cộng mà không vấp phải sự ngăn chặn nào từ đơn vị chủ quản, cho thấy sự buông lỏng nghiêm trọng.

Vụ việc nhiều cây xanh giá trị bị đốn hạ và “tẩu tán” trót lọt cho thấy “lỗ hổng” trong công tác quản lý tài sản công tại các đơn vị sau khi sáp nhập địa giới hành chính./.

